Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Это может стать возможным для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. При этом часть программы может быть перенесеня на следующий учебный год.

В свою очередь одиннадцатиклассникам могут продлить учебу до 8 июня. В этот день пройдет Единый госэкзамен по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

На 11 июня назначен экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике базового и профильного уровней, 18 июня — по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии. Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.

Там, где позволит эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к штатной работе с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве. В частности — деление классов на группы для уменьшения числа школьников в одном кабинете, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени, акцент на освоение нового материала.

В регионах, где ситуация будет требовать самоизоляции, рекомендовано обеспечить дистанционное обучение.

Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, его диагностировали более чем у 1,3 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов умерли. В России заболели 8672 человека, 580 выздоровели, 63 скончались.