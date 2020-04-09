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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

07:36 9.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Это может стать возможным для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. При этом часть программы может быть перенесеня на следующий учебный год.

В свою очередь одиннадцатиклассникам могут продлить учебу до 8 июня. В этот день пройдет Единый госэкзамен по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

На 11 июня назначен экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике базового и профильного уровней, 18 июня — по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии. Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.

Там, где позволит эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к штатной работе с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве. В частности — деление классов на группы для уменьшения числа школьников в одном кабинете, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени, акцент на освоение нового материала.

В регионах, где ситуация будет требовать самоизоляции, рекомендовано обеспечить дистанционное обучение.

Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, его диагностировали более чем у 1,3 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов умерли. В России заболели 8672 человека, 580 выздоровели, 63 скончались.

Темы: Коронавирус, Министерство просвещения РФ, Образование в России
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 11:36
Гость: Сердечник

недоумки, дети всё равно имеют свободное время, они наоборот могут ещё больше и лучше учиться, когда есть мотивация.
но мотивации хоть что-то делать и за это отвечать нет как раз в минпросвещения, у них наверняка там нет уверенности, что учиться вообще нужно для жизни, ведь какой смысл когда зарплату они и так получат и работы меньше...
09.04.2020, 09:08
Гость: Старый евrей

"И всё идет по плану!" (с) ГРОБ. Таков ваш план, господин Путин?
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