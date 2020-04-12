МИД РФ получил более 37 тысяч заявлений на матпомощь от россиян за рубежом

17:07

Более 37 тыс. заявлений на получение материальной помощи поступили в Министерство иностранных дел РФ от россиян, находящихся за рубежом в условиях пандемии коронавируса нового типа.

В настоящее время одобрено 4058 заявлений, по ним выплаты получат 6088 человек с учетом членов семей заявивших, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение ведомства.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.