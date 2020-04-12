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МИД РФ получил более 37 тысяч заявлений на матпомощь от россиян за рубежом

17:07 12.04.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Более 37 тыс. заявлений на получение материальной помощи поступили в Министерство иностранных дел РФ от россиян, находящихся за рубежом в условиях пандемии коронавируса нового типа. 

В настоящее время одобрено 4058 заявлений, по ним выплаты получат 6088 человек с учетом членов семей заявивших, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение ведомства.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Темы: Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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12.04.2020, 22:52
Гость: Сердечник

явно надумали решать свои личные сиюминутные проблемы совершенно не собираясь тратиться на детей
12.04.2020, 21:41
Гость: Вячеслав

У нас все граждане равны. Матпомощь должны давать только в общем порядке. Но сдаётся мне, что эта категория своего (государственного) точно не упустит.
12.04.2020, 21:18
Гость: Так

Я за вами!
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