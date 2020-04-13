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Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости

10:51 13.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские издательства, книжные магазины и писатели попросили правительство о поддержке книгопечатной отрасли, пишет "Интерфакс".

Как пишет агентство, открытое обращение в адрес правительства подписали более 500 человек, среди которых такие известные писатели, как Виктор Пелевин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина, Гузель Яхина, Людмила Улицкая, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш", российский писатель Борис Грачевский, топ-менеджеры российских издательств и книжных сетей, как крупнейших, так и региональных, книжных сетей.

В обращении указывается, что из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса были закрыты все книжные магазины. А на их долю приходится более 70 процентов продаж всех кинг. Это  парализовало работу всей отрасли - от писателей и издательств до полиграфических предприятий. Так, за март книжные магазины потеряли более 50-60 процентов объемов продаж.

В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости. Авторы обращения опасаются, что продолжение этой ситуации приведет к краху всей индустрии.

В связи с этим, авторы обращения просят приравнять книги к товарам первой необходимости, что позволит открыть магазины. А также они просят включить книжную индустрию в число отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Темы: Книги, Коронавирус
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Комментарии читателей
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13.04.2020, 14:56
Гость: личный опыт

Верно, книги можно читать в компьютере, а вот Книги только в своем классическом исполнении - на бумаге.
13.04.2020, 14:38
Гость: Сердечник

не книги вообще, а конкретные произведения и т.д.
13.04.2020, 12:52
Гость: личный опыт

Нет. Книги современных авторов совершенно точно нельзя назвать предметами первой необходимости, а уж "произведения" этих подписантов просто вредны для прочтения.
Уж лучше тогда сделать открытыми букинистические магазины, где еще можно найти книги, сеющие разумное, доброе, вечное.
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