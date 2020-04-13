Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости
Российские издательства, книжные магазины и писатели попросили правительство о поддержке книгопечатной отрасли, пишет "Интерфакс".
Как пишет агентство, открытое обращение в адрес правительства подписали более 500 человек, среди которых такие известные писатели, как Виктор Пелевин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина, Гузель Яхина, Людмила Улицкая, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш", российский писатель Борис Грачевский, топ-менеджеры российских издательств и книжных сетей, как крупнейших, так и региональных, книжных сетей.
В обращении указывается, что из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса были закрыты все книжные магазины. А на их долю приходится более 70 процентов продаж всех кинг. Это парализовало работу всей отрасли - от писателей и издательств до полиграфических предприятий. Так, за март книжные магазины потеряли более 50-60 процентов объемов продаж.
В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости. Авторы обращения опасаются, что продолжение этой ситуации приведет к краху всей индустрии.
В связи с этим, авторы обращения просят приравнять книги к товарам первой необходимости, что позволит открыть магазины. А также они просят включить книжную индустрию в число отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.