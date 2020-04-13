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Московские храмы проведут пасхальные богослужения без прихожан

11:30 13.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области.

В субботу управление Московской патриархии получило предписание главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Она потребовала с 13 по 19 апреля "обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных управлению Московской патриархии по городу Москве". Отмечается, что этот срок может быть продлен.

Исключение сделано для священнослужителей и лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Андреева потребовала "принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей".

"Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо", — говорится в письме.

Сообщить верующим о нововведениях "и утешить их отеческим словом" митрополит Дионисий постановил по окончании Литургии в праздник Входа Господня в Иерусалим.
 

Темы: Коронавирус, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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13.04.2020, 14:19
Гость: бывалый

только православным запрещено посещать свои храмы. что-то не слышно о таких же запретах на посещение мечетей, синагог, католических церквей. или их зараза не берет
13.04.2020, 13:16
Гость: stalker

Совсем недавно патриарх РПЦ со святой иконой с помпой объехал вокруг Москвы. И что, защитило это ее от распространения болезни ? Судя по последним данным, больных стало в разы больше. Вот если бы патриарх сам перед этим месяц постился, потом оделся в рубище и босой обошел с иконой Москву по примеру святых отцов прошлого, может быть что-то и произошло. А он на микроавтобусе марки "Мерседес" со всеми удобствами проехал. А это духовным подвигом считать не приходится. Вот и не слушает его Бог. Оттого, что искренности и жертвенности в этом действе нет. Кстати, у меня вообще возникают мысли, а не за грехи ли это ниспослано свыше ? Установили в Москве памятник князю Владимиру. А кто он был при жизни ? Вероотступник, насильник, братоубийца, разжигатель первой гражданской войны по религиозным соображениям, после которой по данным археологов около 27 % поселений на Руси исчезло совсем. Потому и кончил он плохо. А теперь этого "героя" с помпой в Москве отметили. Не везет Руси на всякого рода правителей по имени Владимир.
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