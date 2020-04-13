Московские храмы проведут пасхальные богослужения без прихожан

11:30

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области.

В субботу управление Московской патриархии получило предписание главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Она потребовала с 13 по 19 апреля "обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных управлению Московской патриархии по городу Москве". Отмечается, что этот срок может быть продлен.

Исключение сделано для священнослужителей и лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Андреева потребовала "принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей".

"Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо", — говорится в письме.

Сообщить верующим о нововведениях "и утешить их отеческим словом" митрополит Дионисий постановил по окончании Литургии в праздник Входа Господня в Иерусалим.

