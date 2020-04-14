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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

11:22 14.04.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на двадцати станциях с минимальной нагрузкой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Вестибюли будут закрыты с 14 апреля. Это коснется тех станций, где пассажиропоток снизился в разы. Сами станции продолжат работать, а вход и выход в город будут возможны через соседние вестибюли.

Так, вестибюли будут закрыты на станциях "Черкизовская", "Площадь Гагарина" (МЦК), "Пионерская", "Спартак", "Румянцево", "Выставочная", "Озерная", "ЦСКА", "Боровское шоссе", "Кунцевская", "Пятницкое шоссе", "Говорово", "Алма-Атинская", "Мичуринский проспект", "Международная", "Савеловская", "Рассказовка", "Филевский парк", "Багратионовская".

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. Для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, с 15 апреля, будут необходимы специальные пропуска, которые оформляются через сайт столичной мэрии.

Темы: Москва, ГУП «Московский метрополитен»
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