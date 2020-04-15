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Сумма штрафов нарушивших карантин в Москве за сутки превысила 1 млн рублей

13:15 15.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина, сообщил оперативный штаб. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

«За сутки в столице зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении», — сообщил оперативный штаб.

Все они получили штрафы и были госпитализированы в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Отмечено, что общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 24 490 случаев заболевания (+3 388 за сутки). Это максимальный прирост заболевших за сутки с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1986 человек, умерли — 198.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 16:35
Гость: макар

Отличная кормушка!!! Теперь их не прикроешь, эпидемия будет длиться вечно!!!
15.04.2020, 16:02
Гость: Для альтенативно одарённых

Оштрафованы те существа, у которых обнаружена лёгкая форма вируса и не нуждающиеся в стационарном лечении. Но тем не менее вылезшие погулять
15.04.2020, 15:21
Гость: Чиполлино

Средь белого дня "легитимный" грабёж:
5 штук полицейскому вынь да положь!
Избавь тебя бог на него огрызнуться...
Из воздуха так теперь деньги куются!
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