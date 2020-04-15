Сумма штрафов нарушивших карантин в Москве за сутки превысила 1 млн рублей

13:15

В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина, сообщил оперативный штаб. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

«За сутки в столице зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении», — сообщил оперативный штаб.

Все они получили штрафы и были госпитализированы в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Отмечено, что общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 24 490 случаев заболевания (+3 388 за сутки). Это максимальный прирост заболевших за сутки с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1986 человек, умерли — 198.