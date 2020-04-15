Путин выступил с обращением в начале совещания с членами правительства
Президент России Владимир Путин выступил с обращением в начале заседания правительства.
Напомним, последний раз Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с ограничениями на фоне борьбы с коронавирусом.
По его словам, «заразу коронавирусную» возможно победить, если отнестись к принимаемым властями мерам ответственно. Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах врачам.
В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 24 тысячи.
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