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Путин выступил с обращением в начале совещания с членами правительства

14:50 15.04.2020

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в начале заседания правительства.

Напомним, последний раз Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с ограничениями на фоне борьбы с коронавирусом.

По его словам, «заразу коронавирусную» возможно победить, если отнестись к принимаемым властями мерам ответственно. Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах врачам.

В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 24 тысячи.

16:12 В новость внесены изменения и добавлено видео

Темы: Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 19:27
Гость: охотник за бакланами

Отличные вести, не сидят на месте!
Саудовская Аравия, предложила Европе и Азии, не платить за нефть, три месяца!
15.04.2020, 19:10
Гость: такс

Послушайте песенку Вини пуха ,он всем доволен и бодр
15.04.2020, 18:52
Гость: Ха-ха

вы это серьезно? Подождем пару месяцев.
Все комментарии (25)
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