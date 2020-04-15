В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

10:42

За минувшие сутки в России выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.



Фото с сайта Pixabay.com

Всего за сутки зафиксировано 3388 новых случаев в 65 регионах. Из них 1774 случая приходятся на Москву.

Далее следуют Московская область (272), Мурманская область (137), Санкт-Петербург (130) и Ленинградская область (108).

Всего на 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 986.

От осложнений умерли еще 28 человек, всего скончались 198.