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В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 15.04.2020

За минувшие сутки в России выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.


Фото с сайта Pixabay.com

Всего за сутки зафиксировано 3388 новых случаев в 65 регионах. Из них 1774 случая приходятся на Москву. 

Далее следуют Московская область (272), Мурманская область (137), Санкт-Петербург (130) и Ленинградская область (108).

Всего на 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 986.

От осложнений умерли еще 28 человек, всего скончались 198.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 13:07
Гость: Спорт

Уже давно десятки тысяч носителей и болеющих в по всей стране, расслабьтесь.

Тут не всё так однозначно, т.к. в Москве и Питере делают гораздо больше тестов, чем в регионах.

В регионах тестов категорически не хватает, делают только заболевшим.

Если зараженный сходил в магазин, то считай границы нет. В магазинах бардак, персонал без масок и перчаток, корзины и прилавки не дезинфицируются.

темпы прироста. Не так уж важно, какой процент выявляется, это всего лишь запоздание на день-два, важно - с какой скоростью растёт.

Повторно объясняю уже , что это не вирус распространяется так, а тестирование растет.

Если тестировать всех поголовно в регионах, цифры будут ещё более впечатляющие.

Потому что возможности тестирования тупо ограничены сотней+ тысяч человек в сутки.

В Москве более 50 т. тестов день.- прирост новых 11/12% в регионах от 30%.

Повторяю, в регионах тестируют очень мало и только тех, у кого явные симптомы -тестов не хватает. Хорошо что эту инфу не педалируют, тогда бы либерасты поливали бы Москву и Питер, почему у них больше тестируют

С ростом тестирования регионов - разрыв будет в пользу регионов.

Эпидемия коронавируса началась в Китае. Протяжённость границы России с Китаем примерно 4 тысячи километров. Когда эпидемия в Китае уже вовсю бушевала, граница была ещё долго открыта. То есть китайцы и россияне ходили и ездили свободно через границу туда и обратно. Если кто не в курсе, наши люди ездят в Китай за товаром. Огромное количество китайцев живёт и работ
15.04.2020, 12:33
Гость: Когда будут

арестованы виновники пандемии в России: голикова, медведев, скворцова?
15.04.2020, 12:16
Гость: что первично

Для начала не нужно таскаться по заграницам небедным российским туристам, вести оттуда заразу в страну и игнорировать самоизоляцию.
В первую очередь это касается Московского княжества и Петербурга.
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