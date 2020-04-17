«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа

10:42

Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Система поиска на сайте перевозчика не находит ни одного рейса на эти даты.

К примеру, клиенты не могут приобрести билеты в Стамбул, Нью-Йорк, Лондон и Барселону. Ближайшие даты вылета — август 2020 года. Кроме того, функция «Поиск альтернативных рейсов» не выдает никаких результатов с более ранней датой вылета. Согласно информации в СМИ, до этого на сайте можно было купить билеты за рубеж на дату после 30 апреля.

В начале апреля сообщалось, что «Аэрофлот» сокращает частоту рейсов внутри России. Такое решение было принято в связи с падением спроса на фоне пандемии. Так, из 140 рейсов по направлению Москва — Санкт-Петербург осталось лишь 70, а из 77 рейсов в Сочи — всего 40.

Кроме того, с 8 апреля клиенты «Аэрофлота» жалуются на невозможность вернуть билеты на отмененные рейсы. Система перевозчика технически не дает оформить даже вынужденный возврат. В самой авиакомпании произошедшее пока не комментировали.