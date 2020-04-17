«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа
Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Система поиска на сайте перевозчика не находит ни одного рейса на эти даты.
К примеру, клиенты не могут приобрести билеты в Стамбул, Нью-Йорк, Лондон и Барселону. Ближайшие даты вылета — август 2020 года. Кроме того, функция «Поиск альтернативных рейсов» не выдает никаких результатов с более ранней датой вылета. Согласно информации в СМИ, до этого на сайте можно было купить билеты за рубеж на дату после 30 апреля.
В начале апреля сообщалось, что «Аэрофлот» сокращает частоту рейсов внутри России. Такое решение было принято в связи с падением спроса на фоне пандемии. Так, из 140 рейсов по направлению Москва — Санкт-Петербург осталось лишь 70, а из 77 рейсов в Сочи — всего 40.
Кроме того, с 8 апреля клиенты «Аэрофлота» жалуются на невозможность вернуть билеты на отмененные рейсы. Система перевозчика технически не дает оформить даже вынужденный возврат. В самой авиакомпании произошедшее пока не комментировали.