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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа

10:42 17.04.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Система поиска на сайте перевозчика не находит ни одного рейса на эти даты.

К примеру, клиенты не могут приобрести билеты в Стамбул, Нью-Йорк, Лондон и Барселону. Ближайшие даты вылета — август 2020 года. Кроме того, функция «Поиск альтернативных рейсов» не выдает никаких результатов с более ранней датой вылета. Согласно информации в СМИ, до этого на сайте можно было купить билеты за рубеж на дату после 30 апреля.

В начале апреля сообщалось, что «Аэрофлот» сокращает частоту рейсов внутри России. Такое решение было принято в связи с падением спроса на фоне пандемии. Так, из 140 рейсов по направлению Москва — Санкт-Петербург осталось лишь 70, а из 77 рейсов в Сочи — всего 40.

Кроме того, с 8 апреля клиенты «Аэрофлота» жалуются на невозможность вернуть билеты на отмененные рейсы. Система перевозчика технически не дает оформить даже вынужденный возврат. В самой авиакомпании произошедшее пока не комментировали. 

Темы: Авиасообщение в России, Аэрофлот
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.04.2020, 11:55
Гость: Змей

Да и хрен с ним, с Аэрофлотом, полетим на собственных бизнес джетах!
17.04.2020, 11:43
Гость: На

август какого года?
17.04.2020, 11:11
Гость: личный опыт

А еще совсем недавно летчики считались одной из самых высокооплачиваемых профессий, воротили нос от предложений работать в России.
Если так и дальше дела пойдут, то скоро они да стюардессы пополнят штат "Пятерочек".
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