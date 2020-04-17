Сахалинский депутат за год заработал 6 млрд рублей

14:44

Сахалинская областная дума представила сведения о доходах депутатов и членов их семей за 2019 год. Самым обеспеченным в регионе парламентарием стал рыбопромышленник Дмитрий Пашов, который занимает свой пост на неосвобожденной основе. Его доход составил 6,2 миллиарда рублей.

При этом в прошлом году сумма доходов была значительно ниже — в 610 раз (10,1 миллионов рублей). В декларации депутата источники доходов не указаны.

Такая сумма доходов может стать рекордной не только для сахалинской думы, но и среди других региональных заксобраний. Так, в 2019-м лучшим был результат в 4,4 миллиарда рублей у депутата из Челябинска Константина Струкова.

Такой рост сахалинскому депутату могло обеспечить уголовное дело против его партнера, бизнесмена Олега Кана, пишет «Коммерсант». В данный момент он находится за границей и был объявлен в международный розыск. Как отмечает издание, Пашов мог получить от предпринимателя доли в его российских активах.

Дмитрий Пашов — руководитель и учредитель рыбодобывающей компании «Монерон», следует из данных ЕГРЮЛ. Другие сведения о его участии в бизнесе отсутствуют. Как отмечается, в прошлом году компания на аукционе выкупила 100% квот на добычу волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне. Право на добычу ресурса «Монерон» обошлось в 488,2 миллиона рублей.