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Сахалинский депутат за год заработал 6 млрд рублей

14:44 17.04.2020
Фото с сайта ruspekh.ru
Фото с сайта ruspekh.ru
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Сахалинская областная дума представила сведения о доходах депутатов и членов их семей за 2019 год. Самым обеспеченным в регионе парламентарием стал рыбопромышленник Дмитрий Пашов, который занимает свой пост на неосвобожденной основе. Его доход составил 6,2 миллиарда рублей.

При этом в прошлом году сумма доходов была значительно ниже — в 610 раз (10,1 миллионов рублей). В декларации депутата источники доходов не указаны.
Такая сумма доходов может стать рекордной не только для сахалинской думы, но и среди других региональных заксобраний. Так, в 2019-м лучшим был результат в 4,4 миллиарда рублей у депутата из Челябинска Константина Струкова.

Такой рост сахалинскому депутату могло обеспечить уголовное дело против его партнера, бизнесмена Олега Кана, пишет «Коммерсант». В данный момент он находится за границей и был объявлен в международный розыск. Как отмечает издание, Пашов мог получить от предпринимателя доли в его российских активах.

Дмитрий Пашов — руководитель и учредитель рыбодобывающей компании «Монерон», следует из данных ЕГРЮЛ. Другие сведения о его участии в бизнесе отсутствуют. Как отмечается, в прошлом году компания на аукционе выкупила 100% квот на добычу волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне. Право на добычу ресурса «Монерон» обошлось в 488,2 миллиона рублей.

Темы: Сахалин, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 16:31
Гость: лярды

феодал нафеодалил
17.04.2020, 15:56
Гость: ?

А можно нам всем в депутаты? И все проблемы в стране будут решены!Даёшь всеобщее депутатство!
17.04.2020, 15:53
Гость: однозначно

Опозорил депутатский корпус отвратительной работой,прогульщик!
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