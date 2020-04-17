Россияне рассказали, сколько нужно денег для нормальной самоизоляции

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По данным опроса портала Superjob.ru, проведенного в 437 населенных пунктах (во всех федеральных округах РФ), чтобы комфортно прожить в условиях самоизоляции среднестатистическому россиянину достаточно 80 000 рублей в месяц, что почти в два раза меньше, чем до периода коронавирусной инфекции (155 000 рублей).

Отмечается, что самые высокие запросы у жителей столицы. Им необходимо 100 000 рублей ежемесячно, чтобы прожить в самоизоляции (при обычной ситуации называлась сумма 214 000).

Таким образом, для нормальной жизни в самоизоляции россиянам нужно примерно вдвое меньше денег, чем «на свободе», пишет «Интерфакс».

При этом отмечается, что у женщин запросы скромнее, чем у мужчин. В частности, чтобы переждать вынужденное сидение дома, им достаточно 70 000 рублей в месяц (в обычных условиях - 140 000). Российскому же мужчине для комфорта необходимо 90 000 рублей.

Также была выявлена закономерность, показавшая, что чем старше респонденты, тем большем денег для комфорта им нужно. Так, людей в возрасте до 24 лет в самоизоляции устроит сумма в 60 000 рублей в месяц, а россияне старше 45 лет оценивают месяц своего счастья уже в 92 000 рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что семьи с безработными родителями будут получать по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. При этом максимальная сумма пособия по безработице в настоящее время составляет 12 130 рублей (минимальная величина - 1500 рублей).