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Россияне рассказали, сколько нужно денег для нормальной самоизоляции

12:25 17.04.2020
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По данным опроса портала Superjob.ru, проведенного в 437 населенных пунктах (во всех федеральных округах РФ), чтобы комфортно прожить в условиях самоизоляции среднестатистическому россиянину достаточно 80 000 рублей в месяц, что почти в два раза меньше, чем до периода коронавирусной инфекции (155 000 рублей).

Отмечается, что самые высокие запросы у жителей столицы. Им необходимо 100 000 рублей ежемесячно, чтобы прожить в самоизоляции (при обычной ситуации называлась сумма 214 000).

Таким образом, для нормальной жизни в самоизоляции россиянам нужно примерно вдвое меньше денег, чем «на свободе», пишет «Интерфакс».

При этом отмечается, что у женщин запросы скромнее, чем у мужчин. В частности, чтобы переждать вынужденное сидение дома, им достаточно 70 000 рублей в месяц (в обычных условиях - 140 000). Российскому же мужчине для комфорта необходимо 90 000 рублей.

Также была выявлена закономерность, показавшая, что чем старше респонденты, тем большем денег для комфорта им нужно. Так, людей в возрасте до 24 лет в самоизоляции устроит сумма в 60 000 рублей в месяц, а россияне старше 45 лет оценивают месяц своего счастья уже в 92 000 рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что семьи с безработными родителями будут получать по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. При этом максимальная сумма пособия по безработице в настоящее время составляет 12 130 рублей (минимальная величина - 1500 рублей).

Темы: Коронавирус, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 16:23
Гость: World - Как трудно жЫть без Бэнтли

Не отказались . Она и так у них была. Здесь некоторые Соросы хотели сделать как у нас Кудря и ранее ельцтноиды. Что с успехом они делают сейчас у нас. Пользуясь подменой понятий обитателей Кремля. А сами эти обитатели сидят на игле как психологии так и решений
Бумажки перетасовать и развал
Референдум поставил заслон этим либерасам и их подлизам.
Там народ хозяин своей страны.
17.04.2020, 14:10
Гость: Я

Ну если не платить коммунальные и всякие прочие расходы, а только на питание, то может хватить.
17.04.2020, 14:05
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Закроем на минуту очи свои ненасытные и представим, что нет пандемии...и вспомним, что 5 июня 2016 года в Швейцарии предложили просто давать по 2500 франков в месяц каждому гражданину страны. В стране прошел референдум на эту тему. Швейцарцы отказались от столь жирной халявы. Против проголосовали почти 80% граждан. Выводы и домыслы, в меру своей испорченности, делаем сами :-)
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