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В Москве ужесточают контроль за соблюдением пропускного режима

12:51 18.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении контроля за соблюдением пропускного режима в Москве. 

Собянин распорядился продлить до 1 мая ограничения, введенных в столице из-за распространения коронавируса.

Приняты следующие дополнительные решения, которые позволят помимо прочего практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам.

- Предприятия, большинство из которых приостановили работу с 13 апреля, останутся закрыты до 1 мая. 

- С 22 апреля цифровые пропуска на транспорте понадобятся всем. Их будут получать и сотрудники правоохранительных органов, и военные, и служащие, и журналисты. Госномер автомобиля нужно будет внести в пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

- С 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только "Тройку", "Стрелку", месячный единый проездной, а также социальные карты. Одноразовые билеты теперь продаваться не будут.

- Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцев оштрафуют.

- Вводят специальные цифровые пропуска для волонтеров. Получить их могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер".

- Жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства.

Темы: Коронавирус, Москва, Московская область
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Комментарии читателей
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18.04.2020, 17:31
Гость: Бобориха

Видимо Сергей Семенович уверен, что в 2023 году он не будет участвовать в Мэры Москвы...
18.04.2020, 16:37
Гость: если так

то будет необходимо создание международного трибунала по расследованию.Разрушение экономики это одно.Но незаконное лишение свободы миллионов людей-это уже тяжкое преступление.
18.04.2020, 16:12
Гость: Докатились...

Таких не бывало чудес отродясь,
Которые "нормою" стали сейчас!
Фашизму сродни беспредельщина эта:
Не заново ли возрождается гетто?
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