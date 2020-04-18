В Москве ужесточают контроль за соблюдением пропускного режима

12:51

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении контроля за соблюдением пропускного режима в Москве.

Собянин распорядился продлить до 1 мая ограничения, введенных в столице из-за распространения коронавируса.

Приняты следующие дополнительные решения, которые позволят помимо прочего практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам.

- Предприятия, большинство из которых приостановили работу с 13 апреля, останутся закрыты до 1 мая.

- С 22 апреля цифровые пропуска на транспорте понадобятся всем. Их будут получать и сотрудники правоохранительных органов, и военные, и служащие, и журналисты. Госномер автомобиля нужно будет внести в пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

- С 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только "Тройку", "Стрелку", месячный единый проездной, а также социальные карты. Одноразовые билеты теперь продаваться не будут.

- Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцев оштрафуют.

- Вводят специальные цифровые пропуска для волонтеров. Получить их могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер".

- Жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства.