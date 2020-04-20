«Аэрофлот» впервые потерял лидерство по количеству рейсов в России

14:29

«Аэрофлот» впервые в истории перестал быть лидером в России по количеству рейсов, пишут «Ведомости».

Из-за эпидемии коронавируса авиакомпания изменила расписание на апрель: на неделе, начавшейся 20 апреля, билеты продаются на 70-80 рейсов в сутки, уточняет издание.

После сокращения числа рейсов «Аэрофлота» самое большое количество перелетов по стране стала выполнять S7 — в среднем, 130 в день.

Компания летает в те же 40 городов из Москвы, что и «Аэрофлот», но еще примерно в 40 городов она летает из Новосибирска, пишет издание.

Никогда в своей истории «Аэрофлот» не упускал лидерство в стране по количеству рейсов и пассажиров. С момента создания в 1923 году и до распада СССР в 1991-м «Аэрофлот» (в 1923-1932 гг. назывался «Добролет») был единственной авиакомпанией страны и, благодаря этому, крупнейшей в мире.

«Ведомости» указывают, что S7 в течение шести лет была игроком номер два на рынке авиаперевозок в России. В середине апреля «Аэрофлот» остановил продажу билетов на международные рейсы до конца июля.