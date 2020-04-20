]]>
]]>
Главная В России Новости

В Москве полицией задержан лидер оппозиции Владимир Филин

21:13 20.04.2020

В Москве 20 апреля правоохранительные органы после двух попыток задержали одного из лидеров ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания Народно - патриотических сил России) Владимира Филина.

Владимир Филин. Стоп-кадр из видео в YouTube

Задержание произошло в подъезде дома, по адресу проживания Филина. Ему предъявлено обвинение по ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".

Ранее Владимир Филин неоднократно выступал на различных ютьюб-каналах с критикой действий власти и призывами к импичменту президента. После беседы и предъявления обвинения он был отпущен на свободу.

Видео с места задержания:

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.04.2020, 01:04
Гость: Carlos

Ну, почему только Жанну дАрк? Епископа Кошона тож можно критиковать...
21.04.2020, 00:12
Гость: Дык это

А кому "злоупотребление свободой" показалось злоупотреблением? Фюреру демократии? Или гаулейтеру либерализма?
21.04.2020, 00:11
Гость: Сергей

Правительство сатанистов - в отставку!
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации