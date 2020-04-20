В Москве полицией задержан лидер оппозиции Владимир Филин

21:13

В Москве 20 апреля правоохранительные органы после двух попыток задержали одного из лидеров ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания Народно - патриотических сил России) Владимира Филина.

Владимир Филин. Стоп-кадр из видео в YouTube

Задержание произошло в подъезде дома, по адресу проживания Филина. Ему предъявлено обвинение по ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".

Ранее Владимир Филин неоднократно выступал на различных ютьюб-каналах с критикой действий власти и призывами к импичменту президента. После беседы и предъявления обвинения он был отпущен на свободу.

Видео с места задержания: