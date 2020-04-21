В Кремле назвали протестную акцию во Владикавказе незаконной

13:35

Протестная акция во Владикавказе, прошедшая накануне, была незаконной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, она может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

«<…> Эта акция была незаконной, а главное — она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций», — сказал Песков журналистам (цитата по РИА «Новости»).

Он отметил, что не может дать оценку протестам, но местное руководство должно обсудить произошедшее с инициативной группой. По словам Пескова, люди в ходе такого диалога «спокойно» доведут свои проблемы до руководства. Сейчас, подчеркнул пресс-секретарь, важно «внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди», реагировать на их замечания и проблемы.

Накануне на центральной площади Владикавказа собрались порядка 1 500 человек. Они протестовали из-за потери работы и жаловались на недостаточную информированность по числу зараженных коронавирусом. Также они требовали сменить правительство республики. К митингующим выходил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, заявивший, что не он «придумал эту политику» и «от этой болезни есть одно средство — посидеть дома».

Митинг был разогнан силовиками. Вадима Чельдиева, организатора стихийного протеста, арестовали на два месяца по делу о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на его адвоката Батраза Кульчиева. По его словам, Чельдиев в знак протеста объявил голодовку.

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ) — второе для Чельдиева, первое на него завели из-за распространения фейка о коронавируса.