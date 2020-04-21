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В Кремле назвали протестную акцию во Владикавказе незаконной

13:35 21.04.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Протестная акция во Владикавказе, прошедшая накануне, была незаконной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, она может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

«<…> Эта акция была незаконной, а главное — она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций», — сказал Песков журналистам (цитата по РИА «Новости»).

Он отметил, что не может дать оценку протестам, но местное руководство должно обсудить произошедшее с инициативной группой. По словам Пескова, люди в ходе такого диалога «спокойно» доведут свои проблемы до руководства. Сейчас, подчеркнул пресс-секретарь, важно «внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди», реагировать на их замечания и проблемы.

Накануне на центральной площади Владикавказа собрались порядка 1 500 человек. Они протестовали из-за потери работы и жаловались на недостаточную информированность по числу зараженных коронавирусом. Также они требовали сменить правительство республики. К митингующим выходил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, заявивший, что не он «придумал эту политику» и «от этой болезни есть одно средство — посидеть дома».

Митинг был разогнан силовиками. Вадима Чельдиева, организатора стихийного протеста, арестовали на два месяца по делу о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на его адвоката Батраза Кульчиева. По его словам, Чельдиев в знак протеста объявил голодовку.

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ) — второе для Чельдиева, первое на него завели из-за распространения фейка о коронавируса.

Темы: Владикавказ, Акции протеста и демонстрации в России, Массовые акции и беспорядки в России
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 22:43
Гость: однозначно

Ведь предупреждали,не пей козленочком станешь.
21.04.2020, 21:45
Гость: Иван для однозначно

Да знаю я все это. Меньше смотрите телевизор и блогеров. Не забывайте, что журналисты делятся на мух и пчел. Пчелы собирают мёд, а мухи - вы знаете что. На сегодня большинство журналистов и блогеров - мухи. Не уподобляйтесь им, будьте ближе к реальности. Да, ошибок много, много ворья - но это следствие капитализма и действий 90-х. Помогайте это исправить, а не исходите приманкой для мух.
21.04.2020, 21:38
Гость: Иван

"не всегда продуктивное действие при отсутствии знаний по предмету." - это вы о себе? Сочувствую. Рекомендую, кроме телевизора читать новости и анализировать. Хотя, по-моему, это для вас очень сложный процесс.
Поэтому вас и не беспокоит состояние других людей. Это бывает и не излечивается, к сожалению.
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