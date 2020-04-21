Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

19:51

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны во вторник, 21 апреля.

В министерстве связали рост продолжительности жизни со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

Таким образом, в прошлом году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан.

В конце октября 2019 года тогдашний министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что продолжительность жизни россиян выросла на 0,6 года, достигнув максимума — 73,5 лет. По ее словам, в среднем по стране за восемь месяцев того года продолжительность жизни выросла до 73,6 лет.

К 2024 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет — это одна из национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным в 2018 году. К 2030 году россияне должны в среднем жить по 80 лет, поручил президент.