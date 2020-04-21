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Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

19:51 21.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны во вторник, 21 апреля.

В министерстве связали рост продолжительности жизни со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

Таким образом, в прошлом году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан.

В конце октября 2019 года тогдашний министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что продолжительность жизни россиян выросла на 0,6 года, достигнув максимума — 73,5 лет. По ее словам, в среднем по стране за восемь месяцев того года продолжительность жизни выросла до 73,6 лет.

К 2024 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет — это одна из национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным в 2018 году. К 2030 году россияне должны в среднем жить по 80 лет, поручил президент.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 01:42
Гость: blog2038,.

Я бы сказал не "пенсионный возраст", а "полный пенсионный возраст".
.
В США например я могу пойти на пенсию начиная с 62-х, но чем раньше я пойду, тем меньше будет размер месячной пенсионной выплаты.
.
В 62 - минимум, в 70+ - махимум.
.
PS. Полный пенсионный возраст в США для всех 65-67 в зависимости от года рождения, "67" для 1961-го и моложе.
22.04.2020, 01:34
Гость: blog2038,.

"В министерстве связали рост продолжительности жизни со снижением смертности" - и кто бы мог подумать.
22.04.2020, 01:30
Гость: А что удивляться-то?

В РФ и чувак с заработком 18 тыр - средний класс!
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