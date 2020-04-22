«Я умер и лежу в мешке»: от коронавируса гибнут те, кто на передовой

Общим знаменателем стало обвинение самих заразившихся врачей в халатности и игнорировании санитарных норм, но это большое преувеличение

Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев

Те, кто вынужден коротать время на самоизоляции, всячески стенают по поводу своей участи. Они бы дорого дали за то, чтобы сходить в парк, кафе или косметический салон, не оглядываясь воровато на снующие туда-сюда полицейские патрули.

Но разве лучше тем, кто находится на передовой (врачам, полицейским, священникам), которые массово заражаются коронавирусом. И не всем удается выйти из этого «губительного поветрия» живыми.

Широкое распространение получила информация о заражении коронавирусом главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который уже успел выздороветь.

А на прошлой неделе стало известно, что у врача ЦГБ №1 Екатеринбурга был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает Накануне.Ру . Правда, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков поспешил заверить, что врач опасности не представляет, поскольку был на самоизоляции еще до выявления у него коронавирусной инфекции, и в документах он числится как «контактный по подъезду».

Причиной заражения такого большого количества людей он назвал халатное отношение среднего и младшего персонала больницы.

Чуть позже в уральском полпредстве уточнили, что на самом деле подтвержден 91 случай заражения в ЦГБ №1, из них - 16 работников больницы, 75 - пациентов. Стационар закрыт на карантин.

Катастрофическая ситуация с заражениями врачей складываются и в других регионах. Первого апреля стало известно о заражении в Эжвинской городской больнице в Коми, где коронавирус диагностировали у 53 человек. 10 апреля COVID-19 нашли у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе.

Общим знаменателем стало обвинение самих заразившихся врачей в халатности и игнорировании санитарных норм. С таким утверждением категорически не согласен лидер профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал. «Здесь есть объективная составляющая и несколько причин субъективного характера, - объясняет он. - Объективная заключается в том, что в случае эпидемии больница является местом, где риск распространения инфекции наиболее высок, даже выше, чем в торговых центрах. А вот остальные причины, это жуткая ситуация с необеспеченностью средствами индивидуальной защиты».

Нельзя сбрасывать со счетов халатное действие не столько врачей, сколько руководства медицинских учреждений. «В той же республиканской больнице в Уфе руководители подразделений докладывали об аномальной ситуации с вирусными заболеваниями в различных подразделениях, на что им говорили: «Не нагнетайте панику, работаем дальше». И только когда выяснилось, что одна из умерших являлась инфицированной коронавирусом, только тогда закрыли на карантин 1200 людей: 600 пациентов и 600 медиков. Очевидно, что проблема прежде всего в действиях руководства», - полагает Андрей Коновал.

На передовой также находятся не только врачи, но и водители скорой помощи. Старооскольский водитель Валерий Рощупкин рассказал о коронавирусных буднях: как бригадам не платят деньги, выдают одноразовую маску на 12 часов и отказываются брать тесты на Covid-19 — якобы, водители не входят в группу риска, пишет издание «Новые известия». По этому факту уже начата проверка.

В группу риска попадают и полицейские, следящие за соблюдением режима самоизоляции. Два дня назад стало извстно, что в Москве заболел коронавирусом и умер 58-летний начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО Игорь Хвенько. Болезнь у него протекала тяжело, всю последнюю неделю своей жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает КП. Заразиться Хвенько мог на работе. Пройдя три Чеченских войны, он выжил, а тут оказался бессилен перед заморской заразой.

Напоследок - то, что нас поразило в самое сердце… 8 апреля в реанимационном отделении районной больницы №2 Борисова скончался фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи Василий Липилин, сообщает feldsher.ru. Ему было всего 50 лет. Последние несколько дней он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

31 марта Василий оставил пост на своей странице в Фэйсбуке — стихи Sharaf Domini. Вероятно, он уже предчувствовал свой уход из жизни. Это воистину напутствие всем нам:

Я умер и лежу в мешке,

Лежу не в морге, не в могиле,

Лежу на ком-то, кто вчера

Уже успел наш мир покинуть

Мне лет не много, не старик,

И не убогий, не пропойца.

Я просто тот, кто жить хотел,

Но должен был со злом бороться..

Я бился с глупостью людской.

Я вас тянул из сил последних,

Я вас спасал, я вас лечил.

За что вы так со мной, ответьте!!

Меня убил ваш эгоизм,

Беспечный позитив некстати.

Плевать вам было на запрет,

Вы раздавали смерть без сдачи.

Чем чушь нести и рассуждать

О том, как все мы тут не вечны,

Пора бы мозг вам свой включать

И просто быть к другим сердечней.

Сидите дома, вашу мать,

Со всех экранов вам талдычат.

Но вам плевать, что там в мешках

Уже гниют останки чьи-то.

Вам хочется гулять, болтать,

С друзьями в клубах тусоваться,

Потом несётесь все ко мне,

Когда начнёте задыхаться.

Когда пропев и проплясав,

Вы время чьё-то сократили.

"СПАСИ МЕНЯ! "— шепнёте вы,

Но я уже вам не спаситель.

Я умер, я лежу в мешке…

*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией