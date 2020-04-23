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Пассажиров РЖД обязали указывать номер телефона при покупке билетов

09:15 23.04.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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ОАО "Российские Железные Дороги" изменили правила приобретения железнодорожных билетов.

Как пишет РИА Новости, изменения касаются как покупки билетов в кассах РЖД, так и через интернет. С четверга, 23 апреля, пассажиры должны при покупке билетов указывать свои контактные данные: номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Ранее пассажиры могли оставлять эти данные по желанию, чтобы оперативно получать информацию о корректировках в расписании поездов. Сейчас же эта норма закреплена на законодательном уровне.

После покупки билета, пассажиру будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. Отмечается, что эта услуга будет являться бесплатной. 

В РЖД отдельно отметили, что контактная информация не будет использоваться для маркетинговых или рекламных рассылок.

Эти изменения были введены в соответствии с приказом Минтранса о корректировке "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом".

Темы: Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 14:47
Гость: Чел

Напрасно поднимаете волну.
Не интересовался, как будет при покупке билетов с теми, кто не имеет мобильника, но вариант действий для таких, мягко скажем странноватых для нынешнего времени пассажиров, наверняка какой-то есть. Но сообщать номер своего ТФ при покупке билета очень даже полезно самому клиенту РЖД.
Я сам еще задолго до начала нынешней бодяги с коронавирусом купил два ржд билета для поездки в мае. Покупал удаленно и тоже думал тогда - зачем им мой ТФ. А в апреле получаю СМС-ку, что оба Ваши поезда отменены, пожалуйста получите Ваши денежки.
А причина проста - пассажиропоток из-за карантина сократился в разы, вагоны не заполняются и на 10% - это я все увидел, когда снова зашел на их сайт.
Так какой смысл РЖД гонять пустые вагоны, держать на работе и рисковать здоровьем лишних сотрудников, когда можно сократить число вагонов в составе или даже количество поездов по маршруту.
При этом пассажир никак не ущемляется, что ему отменяют билет, потому что свободных мест остается все равно полно. И если ему позарез надо ехать, то пускай оформит билет заново и приходит на вокзал в нужное время, когда его ждет поезд. А ведь наверняка были и такие, кто ТФ не оставил, явился в указанное на заранее купленном билете время, а поезда-то нет.
И что? Деньги-то ему вернут, но человек скандалит, потому что у него резко сломались его планы.
Вот чтоб впредь не было таких ситуаций вводят теперь правило, что ТФ нужно сообщать. Именно по этой причине и никаких конспирологий!
23.04.2020, 14:42
Гость: Ну-ну

Через Минтранс провели закон о тотальной слежке...
Как вариант, собрались друзья Навального(и пр) приехать на демонстрацию в столицу протестовать против коррупции и засилья оллегархов, но тут при покупке билета уже будет ясно куда и в какое время эти подозрительные телефоны направляются. Соответственно можно подготовить силовую встречу :)
23.04.2020, 13:18
Гость: gvozd

Сейчас же эта норма закреплена на законодательном уровне.
==
внутренние хотелки фашиствующих начаЛников не являются Законом..
в рф "законы" уже домуправы могут издавать что ли?
все это Американские правила которые пендосия не мытьем так катаньем навязала миру, а в пендосию это пришло из израиля..
происходит израилизация всего мира.
если этих ушлепков никто не остановит - не успеете оглянутся как окажетесь в очередном гулаге.
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