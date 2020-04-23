Пассажиров РЖД обязали указывать номер телефона при покупке билетов

09:15

ОАО "Российские Железные Дороги" изменили правила приобретения железнодорожных билетов.

Как пишет РИА Новости, изменения касаются как покупки билетов в кассах РЖД, так и через интернет. С четверга, 23 апреля, пассажиры должны при покупке билетов указывать свои контактные данные: номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Ранее пассажиры могли оставлять эти данные по желанию, чтобы оперативно получать информацию о корректировках в расписании поездов. Сейчас же эта норма закреплена на законодательном уровне.

После покупки билета, пассажиру будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. Отмечается, что эта услуга будет являться бесплатной.

В РЖД отдельно отметили, что контактная информация не будет использоваться для маркетинговых или рекламных рассылок.

Эти изменения были введены в соответствии с приказом Минтранса о корректировке "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом".