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Киселев предложил сократить количество памятников Ленину в России

13:09 27.04.2020
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Телеведущий Дмитрий Киселев в своей передаче «Вести недели» (канал «Россия 1») высказал мнение, что в России очень большое количество памятников Ленина.

По мнению Киселева, следует решить, что делать с памятниками, которые не имеют художественной ценности. 

«Если оценивать в рыночных категориях, то доля статуй Ленина монопольна. <...> Ведь памятных знаков Ленину - от статуй до досок - в России порядка 100 тысяч, а Пушкину, например, - лишь полторы сотни. А Петру Великому - даже менее сотни. Как быть? На мой взгляд, эту ленинскую монополию надо признать, с ней не согласиться и пропорции изменить», - цитирует слова Киселева РИА Новости. 

Свое заявление ведущий сделал на неделе, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

В настоящее время в России по разным оценкам от 6000 от 20 000 памятников и бюстов Ленину. Киселев считает, что нужно оставить только монументальные памятники и оценить актуальность тех, которые были выполнены из гипса или отлитые на скорую руку из бетона.

Темы: Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России, История СССР
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 22:26
Гость: 2704

В вопросе захоронения тела Ленина мнение православной церкви значения не имеет - Ленин был убежденным атеистом.
27.04.2020, 22:16
Гость: Алекс

Предлагаю сократить количество киселевых и ему подобных мордоворотов ТВ
27.04.2020, 22:05
Гость: Рустем

Памятник себя защитить не может, но история обязательно отомстит тем кто разрушает памятники а за одно и страну.
Все комментарии (113)
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