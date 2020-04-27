Киселев предложил сократить количество памятников Ленину в России

13:09

Телеведущий Дмитрий Киселев в своей передаче «Вести недели» (канал «Россия 1») высказал мнение, что в России очень большое количество памятников Ленина.

По мнению Киселева, следует решить, что делать с памятниками, которые не имеют художественной ценности.

«Если оценивать в рыночных категориях, то доля статуй Ленина монопольна. <...> Ведь памятных знаков Ленину - от статуй до досок - в России порядка 100 тысяч, а Пушкину, например, - лишь полторы сотни. А Петру Великому - даже менее сотни. Как быть? На мой взгляд, эту ленинскую монополию надо признать, с ней не согласиться и пропорции изменить», - цитирует слова Киселева РИА Новости.

Свое заявление ведущий сделал на неделе, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

В настоящее время в России по разным оценкам от 6000 от 20 000 памятников и бюстов Ленину. Киселев считает, что нужно оставить только монументальные памятники и оценить актуальность тех, которые были выполнены из гипса или отлитые на скорую руку из бетона.