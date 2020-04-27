]]>
]]>
Главная В России Новости

Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши

20:34 27.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России, сообщает "Коммерсант"

Согласно кодексу, полицейские должны:

- придерживаться делового стиля поведения;

- соблюдать скромность и чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши;
контролировать свое эмоциональное состояние при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации;

- воздержаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста;

- сводить к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- при проведении осмотра, обыска не допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам;

- при проведении допроса сохранять спокойствие, проявлять сочувствие к потерпевшему, уважение к личности допрашиваемого;

- соблюдать культуру речи, уметь грамотно и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;

- воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях.

Цель кодекса — «формирование у сотрудников органов внутренних дел нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепление в обществе авторитета органов внутренних дел, повышение доверия к ним граждан, поддержание на должном уровне служебной дисциплины».

Темы: Правоохранительные органы в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.04.2020, 00:26
Гость: Андрей Хабаровский

Мечты,мечты, где ваша сладость....
27.04.2020, 22:47
Гость: Сердечник

а что раньше можно было?
вот так по-фарисейски реабилитировали все свои грешки,
мол указа раньше такого не было, типа мы успели, а вам типа низя...
27.04.2020, 22:18
Гость: Путник

Первое: - воздержаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста;
Т.е. в отсутствие перечисленных делай все, что хочешь?
Второе: Бентли не роскошь, а средство передвижения, особняк 1000 м.кв. единственное жилье, заработанное женой(варианты: матерью или отцом пенсионером, малолетним ребенком).
Третье: золото, брюлики маскировка, чтобы преступники не догадались , что он правоохранник.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации