Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши

20:34

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России, сообщает "Коммерсант".

Согласно кодексу, полицейские должны:

- придерживаться делового стиля поведения;

- соблюдать скромность и чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши;

контролировать свое эмоциональное состояние при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации;

- воздержаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста;

- сводить к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- при проведении осмотра, обыска не допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам;

- при проведении допроса сохранять спокойствие, проявлять сочувствие к потерпевшему, уважение к личности допрашиваемого;

- соблюдать культуру речи, уметь грамотно и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;

- воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях.

Цель кодекса — «формирование у сотрудников органов внутренних дел нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепление в обществе авторитета органов внутренних дел, повышение доверия к ним граждан, поддержание на должном уровне служебной дисциплины».