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Анонсировано новое обращение Путина по поводу коронавируса

09:19 27.04.2020
Владимир Путин
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией на текущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин выступит с новым заявлением с оценкой перспектив снятия или продления карантинных мер.

Ранее Путин выступал к обращениям к гражданам страны 25 марта и 2 апреля. Оба раза он объявлял о приостановке трудовой деятельности в организациях и на предприятиях, не являющихся системаобразующими. Нерабочий период объявлен в России до 30 апреля. Путин также заявлял о повышении пособия по безработице до уровны МРОТ, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

На восквресенье, 26 апреля, было зафиксировано более 6 тысяч новых заражений коронавирусом в стране, тем самым количество зараженных составило почти 81 тысячу человек. Скончалось 747 человек по всей стране. 

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 15:42
Гость: Старый евrей

Правительство на другой планете, родной...
27.04.2020, 15:42
Гость: Старый евrей

"Человек-пурга" (Песков) против коронавируса. Делайте ваши ставки, господа.
27.04.2020, 13:14
Гость: Пес Гавв

СССР выпускал прекрасные галоши для Африки. Может их лучше?
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