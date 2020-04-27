Анонсировано новое обращение Путина по поводу коронавируса

09:19

Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией на текущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин выступит с новым заявлением с оценкой перспектив снятия или продления карантинных мер.

Ранее Путин выступал к обращениям к гражданам страны 25 марта и 2 апреля. Оба раза он объявлял о приостановке трудовой деятельности в организациях и на предприятиях, не являющихся системаобразующими. Нерабочий период объявлен в России до 30 апреля. Путин также заявлял о повышении пособия по безработице до уровны МРОТ, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

На восквресенье, 26 апреля, было зафиксировано более 6 тысяч новых заражений коронавирусом в стране, тем самым количество зараженных составило почти 81 тысячу человек. Скончалось 747 человек по всей стране.