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Все 42 факультета МГУ реформируют в 14-16 научных школ

15:53 28.04.2020
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил информацию о структурной реформе университета, подразумевающей объединение всех 42 факультетов крупнейшего российского вуза в 14-16 научных школ.

При этом Садовничий не уточнил, будет ли подниматься вопрос о ликвидации самих факультетов.

«Научные школы - это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14-16», - заявил Садовничий.

«Речь идет о том, что Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020-м, году завершается. Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы - до 2030 года», - цитирует слова ректора ТАСС.

По словам ректора, данный вопрос будет обсуждаться (предположительно, осенью) в высшем органе управления МГУ - Совете трудового коллектива.

Если программа будет принята, то ее представят руководству страны.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 21:32
Гость: Не Мойша

Все ваши ВУЗы ,в том числе МГУ,дорога в никуда!Мало знать,надо уметь применять.Где ,Карл? В США?
28.04.2020, 21:26
Гость: разруха не в клозетах а в головах

"Преображенский:
Боже, пропал дом... Что будет с паровым отоплением?"..
Собачье сердце (1988)
28.04.2020, 21:17
Гость: похоже

гайдаровцы идут на пролом
Все комментарии (20)
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