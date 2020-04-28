Все 42 факультета МГУ реформируют в 14-16 научных школ

15:53

Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил информацию о структурной реформе университета, подразумевающей объединение всех 42 факультетов крупнейшего российского вуза в 14-16 научных школ.

При этом Садовничий не уточнил, будет ли подниматься вопрос о ликвидации самих факультетов.

«Научные школы - это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14-16», - заявил Садовничий.

«Речь идет о том, что Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020-м, году завершается. Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы - до 2030 года», - цитирует слова ректора ТАСС.

По словам ректора, данный вопрос будет обсуждаться (предположительно, осенью) в высшем органе управления МГУ - Совете трудового коллектива.

Если программа будет принята, то ее представят руководству страны.