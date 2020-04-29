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Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам человек

11:14 29.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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За минувшие сутки умерли еще 108 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 972 человека.

В Росси за минувшие сутки врачи диагностировали COVID-19 у 5841 человек. Большая часть новых случаев приходится на Москву, сообщил оперативный штаб.

По данным оперштаба на утро 29 апреля, общее число инфицированных в стране составляет 99 399 человек. За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 россиян.

Среди новых случаев большая часть (2220 случаев) приходится на Москву. В Подмосковье за сутки обнаружили COVID-19 у 686 пациентов. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Санкт-Петербург с 290 новыми зараженными.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 18:20
Гость: серг

Огромный плюс России территория,минус-чем дальше от столицы тем больше не подчинения, неприятие властности даже при смертельной опасности...что делать...разумно нажимать...
29.04.2020, 16:26
Гость: Serge

Борьба за количество зараженных напоминает борьбу за олимпийские медали
29.04.2020, 15:08
Гость: Штурман

Федя! Лапшу нужно кушать,а не носить на ушах. Ни в одной стране мира не знают у себя даже приблизительно число хапнувших заразу,то есть количество зараженных Ковид-19,сколько из них заболели и сколько из заболевших умерли именно от этой болезни,а не от других заболеваний на фоне коронавирусной инфекции. Везде все ориентировочно и в том числе и в России. Цифрами не нужно жонглировать на потеху публики и знать что власти всегда врут в свою пользу.
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