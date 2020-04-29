Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам человек

11:14

За минувшие сутки умерли еще 108 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 972 человека.

В Росси за минувшие сутки врачи диагностировали COVID-19 у 5841 человек. Большая часть новых случаев приходится на Москву, сообщил оперативный штаб.

По данным оперштаба на утро 29 апреля, общее число инфицированных в стране составляет 99 399 человек. За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 россиян.

Среди новых случаев большая часть (2220 случаев) приходится на Москву. В Подмосковье за сутки обнаружили COVID-19 у 686 пациентов. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Санкт-Петербург с 290 новыми зараженными.