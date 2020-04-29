«Без дикости и варварства»: что Путин пообещал бизнесу

Нерабочие дни продлены до 11 мая включительно, а бизнесу, который несет убытки, обещан новый пакет господдержки

«С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.

Стоп-кадр из видеотрансляции

Глава государства отметил, что эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. «С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды», — сказал Путин и пообещал новые меры господдержки.

Путин эмоционально обосновал продление карантина и вытекающий из этого новый ущерб для экономики. Он заявил, что жизнь и здоровье граждан важнее. «И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — подчеркнул Путин и пересказал легенду про «древнюю Спарту». В те времена «увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет».

«Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная», — указал президент.

Стране нужен общенациональный план «по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», заключил Путин.

Он обозначил срок подготовки нового пакета мер поддержки бизнеса и граждан — к 5 мая.

Ранее правительство уже утвердило два пакета антикризисных мер. Что предложат власти на этот раз, пока неизвестно. Губернаторы, которым в первую очередь адресовалось выступление, поблагодарили федеральный центр за поддержку. Но при этом намекали на то, что меры господдержки не всегда подходят для обанкротившегося бизнеса. Главная проблема — мизерная финансовая компенсация тем новым безработным, которые вчера были самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, но из-за режима самоизоляции были вынуждены свернуть бизнес и стали безработными.

При этом идти на биржу труда намерены не все, поскольку не видят смысла в получении пособия в 1,5 тысячи рублей (сумма минимальной выплаты, полагается тем, кто не был официально трудоустроен). Максимальный размер пособия — 12 тыс. руб. В Москве — 19 тыс. Получить его можно, только официально закрыв бизнес, что не так просто и быстро.

Самозанятых отправят на сезонные работы

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания попросил «частично компенсировать» потери региональному бюджету, поскольку нагрузка выросла, а средств резервного фонда не хватает. Деньги нужны на тех же безработных. Ранее врио губернатора выступил по местному ТВ и сказал, что те, кто работал за «серые» зарплаты, оказались заложниками ситуации и теперь не могут рассчитывать на максимальное пособие по безработице.

Для них муниципалитеты организуют сезонные работы по благоустройству. Материальная поддержка составит в среднем 15 тысяч рублей в месяц.

«Сумма небольшая, но она позволит продержаться на плаву до лучших времен, пока центр занятости не подберет работу», — обещал глава региона.

Кроме того, губернатор считает, что меры господдержки врачей недостаточны даже после увеличения им жалованья. Он предложил придать особый статус медикам, работающим с коронавирусными больными, и зачесть им тройной стаж. «Один день за три дня», — попросил у Путина глава региона.

А губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что видит риски кассовых разрывов в региональном бюджете, нагрузка на который возросла.

Региону приходится брать кредиты у федерального казначейства. Условия по погашению таких кредитов слишком жесткие, сроки возврата — неадекватно короткие, считает губернатор.

«Уже принято решение по казначейским кредитам — они даются с 90 до 180 дней, но пока есть ограничение 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил, хотя бы планку в два раза повысить — вот этот возможный лимит — и дать возможность их до конца года не возвращать», — заявил Чибис, добавив, что в других регионах такая же ситуация.

«Отдельно обсудим с правительством, с Минфином», — пообещал Путин.

Жалобы губернаторов идут в унисон с теми претензиями, которые все настойчивее предъявляет властям бизнес. Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку. Это показал проводившийся 20–27 апреля опрос Торгово-промышленной палаты (ТПП). Были опрошены 21 600 бизнесменов в 83 регионах.

Из них 21% сообщили, что отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет, 14% снизили им зарплату, Еще 11% респондентов заявили, что уволили часть сотрудников, а 8% предпринимателей признали, что будут вынуждены увольнять всех сотрудников.

Кроме того, 17% владельцев бизнеса обращались в банк за беспроцентным кредитом на выплату заработных плат своим сотрудникам, но там ответили, что у них нет нормативных документов на выдачу такого кредита. А 9% опрошенных получили от банка отказ.

Роботы кушать не просят

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил во вторник, что режим самоизоляции привел «к резкому падению спроса в большом количестве отраслей, отнюдь не только в тех, которые признаны пострадавшими». Им тоже нужна господдержка, считает Титов.

По его словам, усилия государства постепенно нарастают, но часто опаздывают. «Еще месяц полного карантина — и наступит атрофия органов», — заключил бизнес омбудсмен.

По его словам, бизнес по окончании карантина будет «вставать с постели». А когда больной выходит с постельного режима, ему нужен кислород. «Кислород — это деньги для поддержки спроса», — сказал Титов.

Он предложил раздать деньги. Но не всем, а «только тем, кто зарабатывает меньше пяти МРОТ в месяц. По два МРОТ на каждого взрослого и один МРОТ, 12 130 рублей, на каждого ребенка в семье».

Титов иронизирует по поводу того, что много слышит рассуждений про экономику будущего, про роботов, прорывные ИТ-решения, интеллектуальный труд и так далее.

«Конечно, все это хорошо, но людям по-прежнему надо есть, пить, одеваться-обуваться и так далее. Базовая экономика простых вещей в России до сих пор не восстановлена, проблема импортозамещения в иных отраслях, кроме сельского хозяйства, не решена. На мой взгляд, именно об этом и предстоит думать в новых условиях», — считает омбудсмен.

Выгоднее закрыться, чем взять отсрочку

Эксперты не менее критично оценивают реализуемые сейчас антикризисные меры правительства. «Меры господдержки не доходят — полбеды, это обычная волокита. В России по-прежнему хорошо автоматизирован только процесс сбора налогов, но никак не выплаты субсидий», — говорит шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

По его словам, «никто и не ожидал, что будет как в Германии, где индивидуальный предприниматель в самом начале карантина подавал онлайн заявку на компенсацию издержек и уже на другой день получал физически на свой счет эту компенсацию».

Остается надеяться, что чиновники услышали крайне важную вещь из уст президента: подготовить новый более весомый пакет мер поддержки бизнеса и граждан. «Но если и этот пакет будет настолько же никаким по содержанию, зато малозатратным для госбюджета, то толку будет мало», — заключает Пушкарев.

Бизнесу нужно дать только одно — возможность нормально работать, само собой с ограничениями, при которых развитие эпидемии будет невозможным, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Разумеется, отсрочки по аренде, налогам пришлись кстати, но ключевое слово здесь — отсрочки. Деньги в казну все равно придется заплатить, пусть и позже. А при отсутствии доходов, необходимости выплачивать кредиты и усилении налогового бремени на горизонте одного-двух лет предпринимателю проще обанкротить компанию», — резюмирует эксперт.

Ранее президент обращался к россиянам 25 марта, 2, 8 и 15 апреля. В первом обращении президент объявил нерабочую неделю, во втором продлил ее до 30 апреля. Сегодня — до 11 мая. Срок выхода из ограничений он не назвал. Призвал глав регионов и правительство действовать по обстановке, «не под копирку». «В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения», — сказал Путин.