СМИ объявили о «пропаже» полковника Захарченко в столичном СИЗО

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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко "пропал" в СИЗО №1 ("Кремлевский централ"), пишет газета "КоммерсантЪ".

Захарченко был переведен из мордовской колонии в столичное СИЗО в связи с новыми обвинениями. Как рассказала изданию адвокат экс-полковника Валерия Туникова, с момента перевода в специзолятор, защитники не могут попасть к своему подопечному.

Кроме того, по ее словам, Захарченко не отвечает на бытовые письма, а также обращения, связанные с его делом, не выходит на связь по телефону, а отправленные на его счет деньги возвращаются. Связь через сервис "ФСИН-письмо" оборвалась 19 апреля, тогда экс-полковнику было вручено последнее сообщение Все письма, что были присланы позже, в том числе от родственников, или не были переданы, или остались без ответа.

Со своей стороны сотрудники ФСИН объясняют запрет на свидания тем, что они возможны только в присутствии следователей, а те из-за текущей эпидемиологической ситуации в Москве, приходить в изолятор отказываются.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил новое дело в отношении Захарченко. Он обвиняется в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей за "покровительство" на службе в течение десяти лет организованной преступной группе. Второй эпизод связан с получением 845 тыс. рублей.