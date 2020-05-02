]]>
]]>
Главная В России Новости

Часть лабораторий дают только 30-40% верных результатов тестов на COVID-19

17:37 2.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что часть лабораторий в России дают значительный процент брака при тестировании на коронавирус. Такие данные начальник ведомства озвучила в интервью на канале Россия-1.

По словам Поповой, "есть и такие [лаборатории], где коэффициент подтверждений или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными". Конкретные медучреждения Попова не назвала.

На сегодня выявлено 124 тыс. 054 случая коронавируса в 85 регионах, в том числе 9623 за сутки.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.05.2020, 19:39
Гость: Петр

Еще интересно- никто в России не занимается проблемой короны у мигрантов, которых в России несколько миллионов!! Власть так твердо уверена, что у всех мигрантов 100% иммунитет против короны? Откуда они это взяли?
02.05.2020, 19:27
Гость: Я

Оказывается прав был Лукашенко в оценке сих тестов.
Онищенко на картофель!
02.05.2020, 19:23
Гость: Все у них продумано

А как создать массовый психоз и фальшивую эпидемию? Правильно - нужен фальшивый тестик. Как зацепочка. А потом если даже кто умрет от инфаркта - все равно запишут в "короналохи". А если не будет фальшивых тестов - не будет никакой "эпидемии". А как население посадить в концлагерь с квар-кодами без фальшивой эпидемии? То-то.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации