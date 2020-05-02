Часть лабораторий дают только 30-40% верных результатов тестов на COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что часть лабораторий в России дают значительный процент брака при тестировании на коронавирус. Такие данные начальник ведомства озвучила в интервью на канале Россия-1.

По словам Поповой, "есть и такие [лаборатории], где коэффициент подтверждений или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными". Конкретные медучреждения Попова не назвала.

На сегодня выявлено 124 тыс. 054 случая коронавируса в 85 регионах, в том числе 9623 за сутки.