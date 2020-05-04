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Аэрофлот назвал примерные сроки возобновления международного авиасообщения

11:22 4.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В компании "Аэрофлот" предположили, что международное сообщение может быть восстановлено в середине лета. Об этом в эфире "Россия-24" рассказала официальный представитель компании Юлия Спивакова.

По ее словам, точные сроки возобновления международных перелетов назвать пока нельзя. Середина лета - это ориентировочный прогноз при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Спивакова также отметила, что компания сохранит усиленную дезинфекцию самолетов до тех пор, пока будет существовать такая необходимость. Кроме того, не исключается введение особых мер предосторожности, таких как требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.

Регулярное и чартерное международное сообщение было прервано 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Исключение составили только полеты, связанные с вывозом россиян из стран с обострившийся из-за коронавируса обстановкой. 

Темы: Коронавирус, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 15:59
Гость: Алена

Не несите чушь
04.05.2020, 15:54
Гость: Да закройте уж

В том числе и от всей западной продукции. Под балалайку песнопения , как хорошо в краю родном , пахнет сеном и...Что еще нужно, и скрепы на месте
04.05.2020, 13:48
Гость: Гость

Нужно закрывать страну как было при СССР. А Аэрофлот переводить на обслуживание внутренних рейсов.
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