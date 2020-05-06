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Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА за 1,5 млрд руб. в год

13:28 6.05.2020
Фото с сайта mos.ru
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Совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которой компания арендует офисные площади футбольного стадиона ЦСКА («ВЭБ Арена»). Стоимость годовой аренды составит около 1,5 млрд рублей.

Данный переезд связан с тем, что текущая штаб-квартира «Почты России» нуждается в ремонте, которого не было с 1979 года, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в текущем году будет произведен только обеспечительный платеж за два месяца.

Площадь арендуемых площадей составит около 37 000 кв. метров (с учетом парковочных мест). По мнению представителей «Почты России», такое объединение работников компании, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, позволит «ускорить коммуникацию и облегчить цифровизацию бизнес-процессов».

Напомним, стоимость строительства стадиона «ВЭБ Арена» составила $240 млн (кредит был взят в 2013 году у ВЭБа). Данный комплекс включает в себя саму футбольную арену и стеклянную башню (первоначально там планировалось организовать гостиницу и деловой центр).

Темы: ФК ЦСКА, «Почта России»
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 14:34
Гость: Александр

Надо не в Москве переезжать из одного места в другое, а надо кардинально все менять в Почте России!
Главный офис — штаб-квартиру надо перенести в другой город, лучше в Екатеринбург, чтобы быть к центру России, дальше Екатеринбурга не надо! В Екатеринбурге—самый раз!
Не все же в Москве все главные офисы иметь!
Так же, Почта России работать явно не эффективно, по старинке, - все осталось почти, так же
как в СССР! Всякие там подгузовы, только деньги себе гребли в карман, а просты сотрудники получают гроши, правда эти сотрудники и работают, не эффективно! Да и для чего их нужно много иметь в каждом отделении почты, можно сократить в 2 раза! А то как не придешь, все курят! Значит не особо загружены работой!
Так вот, и еще - САМОЕ ГЛАВНОЕ, руководству Почты России надо СРОЧНО! Изучить работу ПОЧТЫ ФИНЛЯНДИИ! Финляндия - пример — как должна работать Почта! В Финляндии некоторые отделения Почты работают в крупных супермаркетах! И там сотрудник Почты и работник магазина, что на кассе - в одном лице, один человек, успевает и на кассе покупателей обслужить, и на Почте тоже, для этого просто надо отойти в строну от кассы супермаркета!
Про опыт работы Почты Финляндии я писал уже примерно года 3 тому назад иди даже больше,
а всяким там подгузовым до этого дела нет, лишь бы деньги только хапнуть в свой карман, да и до своих работников им наплевать, наплевать как они не эффективно работают, и то, что получают нищенскую зарплату!
1- Главный офис в ЕКАТЕРИНБУРГ
2- Изучить СРОЧНО опыт ПО
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