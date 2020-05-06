Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА за 1,5 млрд руб. в год

13:28

Совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которой компания арендует офисные площади футбольного стадиона ЦСКА («ВЭБ Арена»). Стоимость годовой аренды составит около 1,5 млрд рублей.

Данный переезд связан с тем, что текущая штаб-квартира «Почты России» нуждается в ремонте, которого не было с 1979 года, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в текущем году будет произведен только обеспечительный платеж за два месяца.

Площадь арендуемых площадей составит около 37 000 кв. метров (с учетом парковочных мест). По мнению представителей «Почты России», такое объединение работников компании, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, позволит «ускорить коммуникацию и облегчить цифровизацию бизнес-процессов».

Напомним, стоимость строительства стадиона «ВЭБ Арена» составила $240 млн (кредит был взят в 2013 году у ВЭБа). Данный комплекс включает в себя саму футбольную арену и стеклянную башню (первоначально там планировалось организовать гостиницу и деловой центр).