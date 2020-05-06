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Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений

17:25 6.05.2020
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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Роспотребнадзор предлагает снимать ограничителные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа.

Как заявила глава ведомства Анна Попова, решения о конкретных мероприятиях на каждом из этапов будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей их субъектов.

Этапы, предложенные Роспотребнадзором в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 6 мая:

1. Будут разрешены занятия спортом на улице, откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг;

2. Будут разрешены прогулки на улице с членами семьи, откроют объекты торговли большой площади и некоторые образовательные организации;

3. Откроются парки и скверы при соблюдении мер социальной дистанции, откроются все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

«В соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены»,— цитирует Анну Попову "Коммерсант".

Ранее глава Роспотребнадзора рассказывала, что снятие ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 начнется с небольших прогулок по два-три человека. Будут также разрешены утренние пробежки, занятия физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.05.2020, 20:11
Гость: Зри в корень

Только митинги и забастовки будут запрещены.
06.05.2020, 20:09
Гость: Да-да

Действительно, у нас по ТВ стали значительно чаще рекламировать ритуальные услуги "Социальные похороны" (каждые 30 минут - ролик)
06.05.2020, 19:31
Гость: 23

А помните слова из песни: "Нет ничего проще, чем научить Солнце каждое утро вставать..."
Дышать-то когда можно будет? И сколько вдохов в минуту можно делать?
Все комментарии (8)
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