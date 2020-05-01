В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

14:08

Снятие ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 начнется с небольших прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

На первом этапе послаблений будут также разрешены утренние пробежки, занятия физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми.

При этом количество людей должно быть ограничено, и останется необходимость в сохранении социальной дистанции.

Анна Попова отметила, что срок начала выхода из режима ограничений зависит от следующих фаторов:

- снижающиеся темпы прироста заболевших;

- наличие свободных коек в больницах;

- наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режимов ограничений с 12 мая.