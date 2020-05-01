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В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

14:08 1.05.2020
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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Снятие ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 начнется с небольших прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

На первом этапе послаблений будут также разрешены утренние пробежки, занятия физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми.

При этом количество людей должно быть ограничено, и останется необходимость в сохранении социальной дистанции.

Анна Попова отметила, что срок начала выхода из режима ограничений зависит от следующих фаторов:

- снижающиеся темпы прироста заболевших;

- наличие свободных коек в больницах;

- наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режимов ограничений с 12 мая. 

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 20:50
Гость: stalker

Где вы юристов нашли ? Или вы чиновников из Роспотребнадзора "юристами" называете ? Это первое. Второе. А кто ноет ? Я говорю о том, что реально происходит. Если вы этого не видите, посмотрите в окно своего дома. А если вы не видите очевидного, значит либо у вас со зрением плохо, либо у вас проблемы с адекватным восприятием действительности. Как у мадам Поповой. С чем я вас и поздравляю.
01.05.2020, 18:13
Гость: Хватит ныть !

Не учите юристов кому и как прогуливаться. Скажут не гулять - значит не гулять. Скажут гулять - будете гулять. Закон суров, но он Закон!
01.05.2020, 16:01
Гость: stalker

"Снятие ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 начнется с небольших прогулок по два-три человека". Эта Анна Попова в параллельной реальности живет ? А сейчас что, люди строго по одному по улицам ходят ? Именно не знание реального положения дел в регионах у наших чиновников является свидетельством того, что они ситуацию в стране не контролируют, зачастую выдавая желаемое за действительное.
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