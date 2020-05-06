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Собянин отказался ослаблять режим самоизоляции в Москве после 12 мая

17:42 6.05.2020
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев
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В столице режим самоизоляции сохранится и после 12 мая. Об этом на совещании заявил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надо при этом понимать, что режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему», — сказал градоначальник.

Тем не менее ряд послаблений все же делается. Так, с 12 мая возобновят свою работу промышленные и строительные предприятия. Как подчеркнул Собянин, работа на объектах при этом должна четко регулироваться теми инструкциями, которые в данный момент предписаны санитарными властями.

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу мэра столицы.

«Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно», — сказал глава государства.

СМИ писали ранее, что мэрия рассматривает план ввода обязательного ношения масок в общественных местах. По данным «Коммерсанта», тем гражданам, у кого нет средств индивидуальной защиты нельзя будет пользоваться общественным транспортом.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 20:29
Гость: личный опыт

"В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu). Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News.
Известно, что ученый, вероятнее всего, был знаком со своим убийцей — им оказался некий 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой. Сообщается, что Бин Лю был убит выстрелами в голову и шею. Мотивы преступления пока не известны.
Отмечается, что Бин находился на грани важного прорыва в понимании клеточных механизмов, лежащих в основе коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Университет заверил, что приложит все усилия, чтобы завершить начатую его сотрудником работу. На сайте также говорится, что данная утрата будет ощущаться во всем научном сообществе."
06.05.2020, 20:29
Гость: Чиполлино:

Каких заслужил неуёмных "господ",
Таких и имеет покорный народ...
Когда бы прозрел, то не только бы пикнул,
А льва бы грозней на "хозяев" он рыкнул!
06.05.2020, 20:20
Гость: Беглый

В СП материал сегодня опубликован там Рошаль очень дельные вещи рассказывает.
Основной посыл, вернее вопрос, как можно за каждого больного из буджеты выплачивать из бюджета 200 000 рублей?
Получается, что под это дело будут и дальше укладывать граждан с "Короной"
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