Собянин отказался ослаблять режим самоизоляции в Москве после 12 мая

17:42

В столице режим самоизоляции сохранится и после 12 мая. Об этом на совещании заявил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надо при этом понимать, что режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему», — сказал градоначальник.

Тем не менее ряд послаблений все же делается. Так, с 12 мая возобновят свою работу промышленные и строительные предприятия. Как подчеркнул Собянин, работа на объектах при этом должна четко регулироваться теми инструкциями, которые в данный момент предписаны санитарными властями.

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу мэра столицы.

«Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно», — сказал глава государства.

СМИ писали ранее, что мэрия рассматривает план ввода обязательного ношения масок в общественных местах. По данным «Коммерсанта», тем гражданам, у кого нет средств индивидуальной защиты нельзя будет пользоваться общественным транспортом.