Отечеству угрожает смертельная опасность, а враг через 75-лет со дня Победы оказался более зловещим

Мировым кукловодам, накопившим огромные финансовые и иные ресурсы, больше не нужны лишние едоки

© KM.RU, Алексей Белкин

«Коронавирусные войска», без объявления войны, вероломно вторглись на территорию нашей Родины и других государств. Происходящее напоминает операцию «Барбаросса», когда Гитлер хотел молниеносным ударом, «блицкригом» завоевать СССР и покорить весь мир.

Современный глобальный цифровой формат развития мира создал одного талантливого сценариста и гениального режиссёра для продвижения очередной страшной заразы – «чумы» ХХI века. Продержать страны на карантине до тех пор, пока их правительства не сдадут свои государства на милость победителям. Вам ничего это не напоминает из истории?

Именно поэтому победить неуловимого монстра оказалось непросто. Тем более, когда на его сопровождение брошены беспрецедентные медийные ресурсы. Разобраться в истине событий нелегко даже подготовленному специалисту.

В авангарде передовых колонн захватчика – коронавирус. Таким натиском хотят сбить с толку людей. Шоковая терапия разыгрывается как по нотам. Граждане ошеломлены, не понимают, что в действительности происходит. Стараются апеллировать к власти, чтобы она внятно, без дураков, разъяснила суть происходящего.

При этом реализовала такие меры, когда можно было бы реально доверять действиям начальников и всем миром совладать с новой напастью. И победить «врага». Многие справедливо думают, что будут законопослушными гражданами и их не тронут.

Наивная вера. Мир перевернулся вверх дном. Ваше мнение и позиция никого не интересует. Такова расплата за долготерпение и ожидание сказочных перемен, которые придут «сверху».

Многие руководители сами попрятались по своим «бункерам», боясь заболеть, не понимают и не хотят разобраться, что творится вокруг.

Тем временем люди начинают прозревать, «сарафанное радио» набирает обороты. Происходит процесс накопления коллективного смыслового иммунитета.

Не получится ли так, что когда пелена окончательно спадёт с глаз, граждане ужаснутся новой реальности, которую им и за них создали искусственным образом?

Сегодня обыватели еще в душе надеются, что всё рассосётся само собой, «родная» власть их прикроет, защитит, и поэтому «ждут у моря погоды». А что будет завтра, когда есть будет нечего?

К сожалению, подавляющее большинство представителей правящего бомонда действуют в русле единого мирового сценария и отойти от предложенного спектакля не хотят или уже не могут, связанные обязательствами, обещаниями и посулами личной неприкосновенности.

Глобальные игроки жёстко следят за тем, чтобы их рекомендации выполнялись точно и в срок.

И вот воочию мы видим, что первый этап «марлезонского балета» - это на фоне вируса и под прикрытием его дымовой завесы опробовать внедрение цифрового контроля за гражданами. Образование отправить на дистанционку, работников – на удалёнку. Ввести «паспорта иммунитета» и различные цифровые идентификаторы личности с описанием всей подноготной физиологического состояния и приватной жизни.

Люди в шоке, в ауте. Задают себе один сакраментальный вопрос: «Да разве так можно поступать со своими гражданами?»

Маски-шоу продолжаются и даже усиливаются. Заставляют ходить в медицинских масках повсеместно, надевать перчатки. Полный «масочный» режим не за горами. Заставить подчиняться, испытать силу воли и критический запас, понуждая почувствовать, до какой степени граждане пойдут в своем страхе перед вирусом ради добровольного отказа от своей свободы и прав личности.

И практически никто не говорит о том, что спасти от болезни может качественная еда и хороший иммунитет. Если бы политики реально заботились о своих гражданах, то убрали бы из магазинов «мусорный корм», не разрешали бы работать на вынос всяким «макдональдсам» и озаботились бы о нормальных отечественных продуктах питания.

Возможно, понимая этот нарастающий накал страстей, власть ослабит летом наброшенную удавку. Выпустит, так сказать, погулять людей на воздух. Пока народ будет расслабляться и приходить в себя, отладит внедряемые повсеместно цифровые технологии по всем фронтам и более «предметно» подготовится к осени – к анонсированной уже второй волне вирусной эпидемии.

На повторном этапе борьбы с вирусным врагом цифровые коды и пропуска закрепить навечно, вертуализировать человеческую жизнь, изменив её до неузнаваемости и подтвердив право жить вольготно только в своей собственной «норе».

Выход с изоляции будет обставляться, возможно, обязательной вакцинацией с непредсказуемыми последствиями для своего здоровья. Отказ же от неё может превратить человека в изгоя для общества с запретом выходить на работу, водить детей в школу или детский сад.

Творцам «нового» мирового порядка важно одноомоментно разрушить прежний социум и втолкнуть оцепеневших от происходящего людей в виртуальный мир.

Вот с таким неведомым врагом пришлось столкнуться ныне. Глобальные игроки оседлали вирус в своих интересах: протолкнуть свой незамысловатый взгляд на мироустройство, навязать своё право на истину в последней инстанции. Они пытаются через своих ставленников внутри национальных государств продавить «общество роботов», бесчеловечные технологии, чтобы оставшимися людьми можно было бы управлять, как стадом. Да, в общем-то, люди в этом раскладе не особо оказываются и нужны.

Общество потребления, пестуемое все последние десятилетия, подходит к своему логическому концу. Мировым кукловодам, накопившим в своих руках огромные финансовые и иные ресурсы, больше не нужны лишние едоки. В особенности средний класс, который уж слишком много потребляет ценных биоресурсов и больно стал самостоятельным и вольнолюбивым. Они хотят разом избавиться от ненужной обузы, оставив на планете себя любимых и обслуживающий их небольшой персонал.

В сухом остатке избавиться от «лишних» людей, поставив их на первом этапе в очередь за пайком и подаяниями, подчинив своей гегемонии. Весь экономический коллапс возложить на вирус и использовать его для того, чтобы окончательно переформатировать мир под свои хотелки: очистить экологию планеты от большого количества людей, мешающих им жить.

Время неумолимо несёт нас в эти грозные бурные селевые потоки. Но понтоны построить и одолеть врага еще есть возможность. Для этого нужно спасать экономику страны и её ценностную многообразную культурную жизнь, пока их не превратили в хлам и не выбросили на задворки истории.

Применить «принцип бумеранга» и их же оружием ответить врагу. Границы страны закрыты в силу вирусной атаки. Вот в этих условиях «идеального» шторма» применить ряд кардинальных мер:

- Вернуть банковский сектор под контроль государства и национальных «игроков», оторвав от англо-американского влияния, тем самым остановив валютных спекулянтов и вывоз капитала за границу. Бэк-офисы всяких «морганов» и «барклаев», которые стремятся подмять под себя финансы страны, нужно убрать из страны.

- Вышибить с территории всякие «маккензевские» и иные глобальные консультационные компании, чтобы они больше не могли снимать инсайдерскую информацию и вести подрывную деятельность.

- Выпустить одномоментно всех оголтелых космополитов за кордон, кому не терпится попасть в объятия глобалистов. Пусть проверят, оставят ли им там их «добро», нажитое непосильным трудом в прежние годы, или обдерут как липку. Стон от некоторых уехавших уже становится всё слышнее из-за кордона.

- Собрать в России всех русскоговорящих и верящих в «силу земли», а не цифры людей.

- Убрать диктат страховых компаний, которые играют под дудку мировых страховых воротил, отчитываясь перед ними по числу заболевших, а не за здоровье граждан. Повышая им статистику заболевших по «КВ», оплачивают в двойном размере нужный диагноз.

- Проанализировать возможности и проблемные моменты в системе национального образования, здравоохранения и науки, переведя их на рельсы смыслового, ценностного знания. При этом все наработки прошлого и «искусственного интеллекта» настоящего использовать для развития сообщества, а не для контроля над людьми.

- Вернуть реальное самоуправление в человеческие сообщества, повернуться к земле и провинциальной жизни строительством экогородов, ибо в крупных мегаполисах ни от какой заразы нет спасения.

- Проанализировать влияние цифровых технологий, 5G и других «новаций» на экосистему и человека, очиститься от мусора.

- Восстановить единую ткань страны и не допустить её разрыва, несмотря ни на какие угрозы.

- И главное – убрать из системы госуправления и крупного бизнеса всех с трансформированным под цифру и человеконенавистническим сознанием особей.

Когда был жив СССР, он выступал противовесом хищническому капитализму. Только в Советском Союзе могли всех поголовно посадить за парты и учить уму-разуму бесплатно. Сегодня нам предлагают образовательные и медицинские услуги, которые не несут в себе этического компонента и основываются исключительно на зарабатывании бабла отдельными лицами и структурами. Это путь в средневековье и мракобесие.

В самих продвинутых «социальных» государствах типа Австрии на законодательном уровне легко вводят 12-часовой рабочий день с 60-дневной рабочей неделей. Потому что нет тех, кто этому мог бы противостоять. А в Германии работников предупреждают о том, что производство переходит полностью на роботизированное производство и в ваших услугах мы больше не нуждаемся. Тем самым жизнь, права и свободы гражданина закатываются под асфальт и нивелируют человеческую суть.

Технологии нужны для того, чтобы помочь человеку в освоении новых горизонтов познания мира, а не для того, чтобы заменить homo sapiens на машину.

Новый СССР может восстать из пепла в современных условиях борьбы не на коммерческих принципах, а на нравственном императиве, как антипод человеконенавистнической теории управления миром избранными.

Но для этого нужно каждому из нас серьезно задуматься о смыслах своего существования, отказаться от многих благ цивилизации для спасения самой цивилизации, умерив свои аппетиты и пристрастия к роскоши и комфорту. Готовы ли мы к этому?

Новую развилку в мировом «солнцестоянии» должны понять граждане. Это непременно нужно осмыслить тем представителям властного истеблишмента, которые не хотят сами получить себе «в награду» псевдо-вакцину и не желают тотальной вакцинации для своих детей и внуков.

Явно это будут не те, кто, нарушая режим карантина для всех, может позволить себе улететь на своем бизнес-джете за границу. Это будут не те, кто, придумав под благовидным предлогом «умный город» и испытав его для контроля за перемещениями граждан, создал закрытые зоны для своих небожителей, фактически разрешив им действовать в условиях объявленной самоизоляции по своему усмотрению.

Это будут не те, кто с пеной у рта доказывает невозможность в трудную минуту поддержать из бюджета рублём граждан и малый бизнес, одновременно планируя триллионные траты на олигархические структуры. Это будут не те, кто пугает режимом введения чрезвычайной ситуации, соревнуясь в краснобайстве и обвиняя граждан во всех смертных грехах, в том числе и нарушении режима изоляции.

Сорвать этот новый блицкриг на голову битых глобалистов, их приспешников и эмиссаров в самой стране можно только совместными усилиями критически мыслящих граждан, вне зависимости от социального статуса, должности, вероисповедования и национальности.

Доказать, что Ноева ковчега не предложат за предательство даже тем, кто надеется запрыгнуть в лодку «золотого миллиарда» и уцелеть лично, получив индульгенцию от сильных мира сего. Сегодняшние события воочию показывают, что глобалисты не гнушаются ничем и ради своих целей готовы уничтожить даже свой родной «коллективный Запад».

Требуется объединение под одни знамёна людей, которые свою свободу не готовы отдать ради куска гамбургера и стакана кока-колы, равно как и обладания слитками драгоценного металла. Граждане, которые будут зорко следить за тем, какие меры предлагает власть, и найдут способы отказать в поддержке тем политикам и олигархам, которые свои шкурные и корыстные интересы поставили выше общественного блага.

В начале ХХ века Россия, по мысли теоретиков, оказалась слабым звеном в цепи империализма, и свершилась Великая социальная революция, преобразившая мир и показавшая альтернативные пути развития для всех народов.

В начале ХХI века Россия могла бы стать самым сильным звеном в цепи глобализма, собрав под свои знамёна истинных ценителей и созидателей жизни. И тогда мы увидели бы историческую реконструкцию реальных, а не бутафорских «сражений», когда 1-ый Белорусский фронт нанёс удар на западном направлении и соединился в Швеции с союзниками, а 2-ой Украинский фронт вышел бы с победоносными боями к союзникам из Турции и Греции. А там и другие народы подтянутся.

Сила духа, вера и неукротимая воля наших отцов и дедов помогли отстоять нашу свободу и честь от рабства. Неужели сегодняшние поколения так легко отдадут эти завоевания в обмен на халяву, комфорт и цифровую мишуру? Или же всё-таки смогут найти в себе силы отказаться от некоторых благ цивилизации ради жизни на Земле.

Этот бой с невидимым и коварным врагом, а не в открытой схватке, самый тяжелый. Зона заражения, в том числе и сознания, велика. Но и Победа, если такая случится на сей раз, будет не менее радостной, нежели та, что праздновали наши предки ровно 75 лет назад – 9 МАЯ 1945 ГОДА.

Будем же достойны памяти прежних поколений и своего предназначения – победим «фашистскую» заразу и не дадим нас обмануть всяческими красивыми посулами и картинками.

Только коллективный иммунитет может помочь победить болезнь. Иных способов преодолеть напасть ни природа, ни человеческое сообщества еще не придумали.



