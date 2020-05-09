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Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

10:47 9.05.2020
Стоп-кадр из видео

В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также глава государства обратился к ветеранам и всем гражданам России.

Он отметил, что традиционный Парад Победы пройдет в столице «широко и достойно», когда это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

«Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — подчеркнул Путин.

Также президент объявил минуту молчания в знак памяти погибших в ВОВ.

В небе над столицей прошёл воздушный парад. 

Темы: Праздники в России и за рубежом, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 17:45
Гость: привет гарему

да пёс с ними .Они ни одной войны не выиграли.Пусть утешаются победой в холодной войне. Не победили они социализм,он к ним идет в виде "цветной" американской молодежи социалистической ориентации. А Сталин твой ни при чем и никакого отношения к нашей Победе не имеет. НЕ примазывай Сталина,из-за него мы как раз в той войне проигрывали
09.05.2020, 17:36
Гость: НХ

Историк Андрей Фурсов: "Сталин был главнокомандующим, Победу без Сталина представить совершенно невозможно. Сталин – символ Победы. И чем сложнее будет ситуация в стране – а так оно и будет, тем чаще будут вспоминать Сталина, причём со знаком "плюс... Мы должны помнить, какой праздник для нас главный, должны понимать, что Родина и власть – не всегда одно и то же..."
09.05.2020, 16:32
Гость: НХ

Вы не правы: с помощью предателей, решивших сдать страну и все завоевания наших отцов и дедов без боя, американцы выиграли холодную войну. Так они считают и даже медаль учредили в честь этой победы. Имена основных предателей хорошо известны. Страна до сих пор в состочнии сырьевого и финансового придатка победителей.
Но мы помним о своей Победе, совершённой под руководством коммунистической партии и её генсека, Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. И это залог того, что реставраторы капитализма и временщики - не долго будут править страной. Век капитализма заканчивается. Побела булет за социализмом и коммунизмом!
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