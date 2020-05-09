Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

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В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также глава государства обратился к ветеранам и всем гражданам России.

Он отметил, что традиционный Парад Победы пройдет в столице «широко и достойно», когда это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

«Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — подчеркнул Путин.

Также президент объявил минуту молчания в знак памяти погибших в ВОВ.

В небе над столицей прошёл воздушный парад.