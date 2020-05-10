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На территории бывшего военного арсенала в Пугачеве второй день тушат пожар

16:23 10.05.2020

Авиации МЧС удалось потушить огонь на большей части пожара на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево, но сохраняются два очага возгорания площадью по 20 кв. метров каждый, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Фото со страницы МЧС Удмуртии в соцсети

Глава Малопургинского района Сергей Юрин ранее в воскресенье сообщил на своей странице в соцсети, что оперштабом принято решение продлить работы по проливке мест возгорания до полной ликвидации очагов задымления.

Он добавил, что жильцов в дома пока не допустят, решение по этому вопросу будет принято позже.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Площадь пожара ранее составляла 15 га. Часть людей покинули территорию поселка.

 
Темы: Удмуртия, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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10.05.2020, 20:40
Гость: ав

ПЛАТИТЕ ЗАРПЛАТУ нормальную!
И не будут копать!
10.05.2020, 20:40
Гость: Угу.

И лежат в траве, которую подожгли копатели.
10.05.2020, 18:22
Гость: stalker

Интересная история. Арсенал бывший, а взрываются там боеприпасы самые что ни на есть настоящие и боевые.
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