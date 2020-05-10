На территории бывшего военного арсенала в Пугачеве второй день тушат пожар

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Авиации МЧС удалось потушить огонь на большей части пожара на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево, но сохраняются два очага возгорания площадью по 20 кв. метров каждый, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Фото со страницы МЧС Удмуртии в соцсети

Глава Малопургинского района Сергей Юрин ранее в воскресенье сообщил на своей странице в соцсети, что оперштабом принято решение продлить работы по проливке мест возгорания до полной ликвидации очагов задымления.

Он добавил, что жильцов в дома пока не допустят, решение по этому вопросу будет принято позже.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Площадь пожара ранее составляла 15 га. Часть людей покинули территорию поселка.