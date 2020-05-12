Власти Москвы опровергли информацию о продаже масок и перчаток с наценкой

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В департаменте транспорта Москвы опровергли информацию о продаже медицинских масок и перчаток с наценкой, пишет "Москва24" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее «Би-би-си» опубликовало информацию о том, что согласно нескольким контрактам Московского метрополитена на поставку средств индивидуальной защиты, в феврале метрополитен объявил три закупки на приобретение медицинских масок на сумму в 900 тысяч рублей — 549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку. Нитриловых перчаток подземка закупила 1,4 миллиона пар на сумму в 6,2 миллиона рублей, то есть по 4,37 за пару.

Кроме того, в конце февраля Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы заключил контракт на поставку масок на 200 миллионов рублей. Стоимость одной маски составляла 7 рублей.

При этом в московском метро продают маски и перчатки по 30 и 20 рублей соответственно. Таким образом, пассажиры покупают маски с наценкой 430%, либо в 1800%, перчатки — с наценкой 450%.

В департаменте транспорта Москвы в ответ на приведенные данные подчеркнули, что ни один поставщик не смог бы поставить маски и перчатки по столь низким ценам.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае колеблется в районе 21–23 рублей, без учета расходов на логистику. Маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф в размере 4 тыс. руб..