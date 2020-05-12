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Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

10:56 12.05.2020
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава госкорпорации «Роснефти» Игорь Сечин попросил кабмин снизить налоги для его компании на трудноизвлекаемые залежи газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме главы корпорации премьер-министру Михаилу Мишустину от 23 марта, пишет РБК.

В письме отмечается, что березовская свита имеет сложные геологические особенности, поэтому для ее разработки нужны инновационные технологии. При этом добыча «голубого топлива» без льгот оказывается нерентабельной.

По этой причине Сечин просит правительство снизить ставку НДПИ для этих залежей и применять коэффициент 0,21. Аналогичная льгота с 2013 года дана корпорации для других трудноизвлекаемых запасов газа. Речь идет о так называемых туронских залежах.

Как указывает в письме Сечин, главным получателем льгот может стать Харампурское месторождение — один из последних и крупнейших газовых проектов «Роснефти». Налоговые льготы позволят госкорпорации сэкономить по 500 рублей на 1 тысячу «кубов» при средней цене газа в России около 3,5 тысячи рублей за 1 тысячу «кубов».

Представитель «Роснефти» не ответил на запрос издания. Представители Минфина и Минэнерго отказались комментировать письмо Сечина.

Темы: Михаил Мишустин, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 20:27
Гость: Гостю.

Руки прочь от эффективных менеджеров!
12.05.2020, 20:25
Гость: Взялся за гуж не говори что не дюж.

Сократите зарплаты и дивиденды у совета директоров и руководителей компании. Зачем бюджет оголять?
12.05.2020, 19:32
Гость: Павел__

Если платить ему меньше, чем сейчас - его "патриотизм"(точнее - его верность вове и его "верти-калу") - "понизится"...
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