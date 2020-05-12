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Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга загорелся на глазах у врача

15:15 12.05.2020
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Причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия стал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на главного врача больницы Валерия Стрижелецкого, аппарат ИВЛ производства "Авента-М" загорелся на глазах у лечащего врача. 

Пожар произошел ранним утром 12 мая в реанимационном блоке больницы, где на ИВЛ находились 20 человек в тяжелом состоянии. 15 пациентов удалось переместить в безопасное место, пятеро погибли от отравления продуктами горения.

В связи с инцидентом руководство больницы приняло решение о временном отказе от использования аппаратов ИВЛ "Авента-М". Больница перейдет на другие аппараты до завершения расследования инцидента.

По данным агентства, аппараты были поставлены больнице 1 мая и до пожара претензий к ним не было. 

9 мая аналогичный инцидент произошел в московской больнице имени Спасакукоцкого, где в результате пожара погиб один пациент, находившийся в реанимации коронавирусного корпуса. Причиной пожара в столичной больнице также называется аппарат ИВЛ. 

Отмечается, что оба аппарата были выпущены одним российским предприятием - "Уральским приборостроительным заводом". Роспотребнадзор начал проверку качества и безопасности всех аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах, пострадавших от пожаров. 

Темы: Санкт-Петербург, Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 20:42
Гость: Луганчанин

кондицонеры взрываются только у свидомых идиотов.
В Луганске украинская авиация бомбила города и наносила ракетные удары.
Так украинская авиация нанесла авиаудар по мирным гражданам в центре луганска и в Станице Луганской.

Жаль что в РФ рыхлая власть и за убийство русских не может призвать долбаный киев к ответу
12.05.2020, 20:21
Гость: Такое бывает не только с аппаратами ИВЛ

В Луганске, к примеру, в 2014-м в самом центре взорвался кондиционер, погибли женщины и маленькие дети, а украинская военная авиация ни при чём.
12.05.2020, 20:17
Гость: алекс

Закон Ома для дурдома! Персонал растерялся. Ну допустим накрыть аппарат было нечем,ну хотя бы высадить стеклопакет,тогда был бы небольшой шанс у больных не задохнуться , хотя вырос бы шанс обгореть,но это не точно...Паника при пожаре реально губительна!И ведь наверняка в коридоре огнетушитель!
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