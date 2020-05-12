Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга загорелся на глазах у врача

15:15

Причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия стал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на главного врача больницы Валерия Стрижелецкого, аппарат ИВЛ производства "Авента-М" загорелся на глазах у лечащего врача.

Пожар произошел ранним утром 12 мая в реанимационном блоке больницы, где на ИВЛ находились 20 человек в тяжелом состоянии. 15 пациентов удалось переместить в безопасное место, пятеро погибли от отравления продуктами горения.

В связи с инцидентом руководство больницы приняло решение о временном отказе от использования аппаратов ИВЛ "Авента-М". Больница перейдет на другие аппараты до завершения расследования инцидента.

По данным агентства, аппараты были поставлены больнице 1 мая и до пожара претензий к ним не было.

9 мая аналогичный инцидент произошел в московской больнице имени Спасакукоцкого, где в результате пожара погиб один пациент, находившийся в реанимации коронавирусного корпуса. Причиной пожара в столичной больнице также называется аппарат ИВЛ.

Отмечается, что оба аппарата были выпущены одним российским предприятием - "Уральским приборостроительным заводом". Роспотребнадзор начал проверку качества и безопасности всех аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах, пострадавших от пожаров.