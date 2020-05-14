На курильском острове Шикотан рабочие бастуют из-за низких зарплат

17:51

Филиал "Крабозаводское" ЗАО "Курильский рыбак" (ГК "Гидрострой") – это первый в России завод с самым современным оснащением, что гарантирует выпуск продукции мирового качества. Завод удовлетворяет требованиям к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, установленным федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", пишет Накануне.RU.

Однако на предприятии возникли проблемы с начислением зарплаты. Многие работники, приехавшие за длинным рублём, столкнулись с тем, что в итоге заработок за месяц составил около 30 тыс. руб.

Работодатель объясняет это меньшим выпуском продукции и настаивает на том, что приостанавливать работу можно только через три дня после обращения.

"Если бы люди узнали, какой должен выйти у вас тоннаж, за эту зарплату не думаю, что сюда приехали хотя бы десять человек. Это вы разбирайтесь с вакансией, мы здесь не виноваты", - парировали рабочие в ходе беседы, видео которой попало в Сеть.

Они требуют поднять зарплату до обещанных изначально 60-65 тыс.

Спор продолжается, по некоторым данным, на предприятии сейчас скопилось около тысячи тонн необработанной рыбы.