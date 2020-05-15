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У сына продавца сгоревших ИВЛ нашли дом в Таврическом дворце Потемкина

14:34 15.05.2020
Таврический дворец. Фото с сайта культура.рф
Таврический дворец. Фото с сайта культура.рф
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У сына экс-губернатора и главы концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова, где выпускаются ИВЛ, ставшие причиной пожаров в клиниках для больных COVID-19, нашли элитную недвижимость в Таврическом дворце Григория Потемкина. Об этом сообщил журнал «Компания».

По информации издания, сыну бывшего чиновника, Александру, принадлежит «Дом садовника с двумя флигелями», который располагается Потемкинской улице в Петербурге. Здание находится в его собственности и входит при этом в состав дворца знаменитого фаворита Екатерины II.

«Дом садовника» был построен еще в конце XVIII века и на протяжении многих лет принадлежал англичанину Вильяму Гульду, который был приглашен в Россию князем Григорием Потемкиным. Как отмечает журнал, компания «Стройрент», принадлежащая сыну Колесова, выкупила этот дом в декабре 2011 года. Приобретение обошлось организации более чем в 376 миллионов рублей. 

Тогда СМИ писали, что «Стройрент» принадлежит зятю бывшего министра обороны Валерию Пузикову. Позднее дом перешел в собственность Колесова-младшего. Официально сын экс-губернатора стал владельцем «Дома садовника» в феврале 2020 года.

Как пишет издание, Александр Колесов в настоящее время сдает дом в аренду под офис ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области». Годовая сдача объекта в аренду приносит сыну главы КРЭТ более 10 миллионов рублей.

Концерн КРЭТ реализует аппараты ИВЛ, которые выпускаются на Уральском приборостроительном заводе. Эти аппараты вентиляции легких стали причиной возгораний в двух клиниках для лечения пациентов с COVID-19 в столице и Санкт-Петербурге. Обе компании являются структурами Ростеха.

Темы: Коронавирус, Бизнес и предпринимательство в России
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