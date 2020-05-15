Лавров исключил появление выездных виз для россиян

14:09

Когда коронавирус будет окончательно побежден, мир все равно не вернется к «прежней свободе». Об этом РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом министр исключил введение в стране выездных виз.

«Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. Я не вижу никакой необхоидмоти и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имею маломальское отношение к принятию таких решений», - сказал глава ведомства.

В то же время министр поясняет, что прежней свободы передвижений в мире из-за коронавируса не будет.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — подчеркнул министр. Все принятые ранее ограничения, отмечает Лавров, будут сниматься поэтапно. Когда пандемия COVID-19 прекратится, будут приниматься перестраховочные меры для обеспечения безопасности, в частности, внутри воздушных судов и поездов. При этом принятия очень жестких мер министр иностранных дел не ожидает.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что восстановление туристической отрасли после коронавируса займет месяцы. Она отмечала, что речь не только об авиа- и железнодорожных перевозках, но и визовых вопросах. Общественный резонанс вызвало ее утверждение, что «покупка авиабилетов стала слишком доступной для людей».