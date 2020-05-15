]]>
]]>
Главная В России Новости

В России повторно проведут воздушную часть Парада Победы

11:11 15.05.2020
Авиационный Парад Победы 2020
Фото © KM.RU, Кирилл Дуболев
Материалы по теме:

Министерство обороны РФ решило повторить авиационную часть парада Победы в рамках полноценного парада Победы, перенесенного с 9 мая на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в ведомстве, дата проведения Парада еще не определена, но он пройдет в привычном формате, при участии военной техники и представителей российских вооруженных сил. В его рамках также состоится шествие "Бессмертный полк".

Отмечается, что авиационная часть парада не станет точной копией того, что состоялось 9 мая. Будет пересмотрен состав участников и схемы пролета авиации. 

Предполагается, что военная авиация пролетит не только над Москвой, но и над другими городами. Их список сейчас утверждается, возможно, что их список станет меньше, чем был 9 мая. Отмечается, что авиационная часть Парада будет повторена только в тех городах, где будет проводиться наземная составляющая.

Парад 9 мая 2020 года стал уникальным. Из-за пандемии коронавируса он впервые проходил только в воздухе, без наземной части. При этом по географическому охвату и количеству задействованной боевой техники мероприятие стало самым масштабным в истории современной России.

Темы: Военная авиация РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.05.2020, 15:06
Гость: Лучшов

Если не всех к тому моменту затравят!
15.05.2020, 14:50
Гость: такиминадо

Понравилось разгонять облака за бюджетные деньги.
15.05.2020, 13:29
Гость: Zahar

А первую часть, получается,обнулили?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации