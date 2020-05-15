В России повторно проведут воздушную часть Парада Победы

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Министерство обороны РФ решило повторить авиационную часть парада Победы в рамках полноценного парада Победы, перенесенного с 9 мая на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в ведомстве, дата проведения Парада еще не определена, но он пройдет в привычном формате, при участии военной техники и представителей российских вооруженных сил. В его рамках также состоится шествие "Бессмертный полк".

Отмечается, что авиационная часть парада не станет точной копией того, что состоялось 9 мая. Будет пересмотрен состав участников и схемы пролета авиации.

Предполагается, что военная авиация пролетит не только над Москвой, но и над другими городами. Их список сейчас утверждается, возможно, что их список станет меньше, чем был 9 мая. Отмечается, что авиационная часть Парада будет повторена только в тех городах, где будет проводиться наземная составляющая.

Парад 9 мая 2020 года стал уникальным. Из-за пандемии коронавируса он впервые проходил только в воздухе, без наземной части. При этом по географическому охвату и количеству задействованной боевой техники мероприятие стало самым масштабным в истории современной России.