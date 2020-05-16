Каучсерфинг - полезный сервис или приманка для туристов?

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Все чаще в развлекательных передачах и трэвел-шоу можно услышать о каучсерфинге

Это сервис, который объединяет заядлых путешественников и людей, готовых принять туристов на ночлег.

Всего на официальном сайте гостевой сети couchsurfing.com зарегистрировано более 15 000 000 участников из разных уголков планеты. Тех, кто предлагает свое жилье приезжим, называют хостами. Гостей дома именуют каучсерферами. Сеть существует с 2003 года и пользуется огромной популярностью у людей, которые обожают бюджетные, интересные путешествия и новые знакомства.

Фото из соцсети

Как стать правильным хостом или каучсерфером, и насколько это удобно и безопасно? Давайте обсудим.

Каучсерфингу — быть!



На самом деле CouchSurfing действительно работает, и опасного в нем ничего нет. На сайте нельзя зарегистрироваться под вымышленным именем: нужно проходить верификацию и подтверждать свою личность. Так администраторы защищают пользователей от мошенников и опасных личностей с недобрыми намерениями.

В профиле человек обязательно должен рассказать о себе: он готов быть хостом, каучсерфером или выполнять обе роли, в каком городе обитает и какую пользу может принести другим участникам сайта. Например, некоторые пользователи CouchSurfing готовы провести экскурсию по родным улицам, но не могут принимать гостей на ночь, и наоборот.

Чтобы путешествие было безопасным и комфортным, нужно внимательно отнестись к выбору хоста. На сайте действует система отзывов, которые обязательно стоит прочесть. Здесь отписываются люди, которые уже воспользовались гостеприимством человека и могут поделиться своими впечатлениями. У порядочных хостов количество положительных отзывов сильно превышает отрицательные отклики.

Если же какой-то негатив в разделе все-таки есть, постарайтесь определить — это конструктивная критика или блажь людей с завышенными требованиями. Например, претензия каучсерфера к тому, что хост не выделил отдельную комнату или не приготовил ужин, не является показателем недобросовестности хозяина. А вот если в отзыве говорится о том, что человек обещал ночлег и пропал «с радаров», стоит призадуматься.

Нашли добропорядочных людей, которые готовы вас принять? Почитайте внимательно, подходит ли вам их предложение.

• Обратите внимание на месторасположение дома хоста. Бывает так, что бесплатное жилье находится за городом, или в таком месте, откуда не ходит общественный транспорт. В итоге вам придется тратить на дорогу ту же сумму, что вы оставили бы за ночлег в комфортабельном отеле.

• Уточните пол хоста. Не все девушки согласятся остановиться в путешествии у мужчины, особенно если у него нет отдельной комнаты для ночлега.

• Узнайте, что именно хост может вам предложить. Например, некоторые с радостью встречают гостей в аэропорту, угощают завтраком, выделяют полку в холодильнике и даже проводят бесплатную экскурсию. Другие останавливаются на том, что могут пустить переночевать бюджетного туриста.

• Убедитесь, что проживание у хоста не станет причиной конфликта. Такое изредка случается, если под одной крышей сталкиваются заядлый вегетарианец и мясоед, пара нетрадиционной сексуальной ориентации и негативно настроенные гомофобы.

Самое главное правило удачного каучсерфинга — не ожидайте слишком многого и будьте взаимовежливыми. Помните, что человек согласен бесплатно вас приютить, и это уже большой плюс. Не надейтесь увидеть в доме хоста белоснежные простыни, личную двуспальную кровать из дуба, ужин из трех блюд национальной кухни, бесплатный интернет и другие привилегии. Человек просто пускает вас переночевать безвозмездно, и дарит возможность сэкономить пару десятков долларов на мороженое или экскурсию. Если же комфорт вам очень важен, лучше не тратить свои и чужие нервы и забронировать номер в обычной гостинице или бюджетном хостеле.

Полезные советы для хоста

Фото с сайта Pixabay.com

Если вы планируете выступить в роли гостеприимного хозяина дома, внимательно отбирайте потенциальных каучсерферов. В первую очередь это опять же отзывы. Чем больше положительного напишут посторонние люди о путешественнике, тем больше шансов, что он не принесет вам никаких неприятностей. Человек — новичок, и в профиле нет откликов? Пообщайтесь с ним через почту или голосовые сообщения, чтобы понять, что он из себя представляет. Обычно мошенники, скандалисты и просто неразумные люди выдают себя при обсуждении нюансов ночлега.

Внимательно читайте заявки, которые вам отправляют. Чтобы не причинять неудобств себе и туристам, убедитесь, что вы точно сможете принять посетителей в оговоренную дату. Оговорите нюансы: согласны ли вы оставлять ключи от дома своим визитерам, где они будут располагаться на ночь, могут ли рассчитывать на совместную прогулку или обед. Не стесняйтесь озвучивать правила своего жилья с порога: например, если путешественники заявятся с собакой, а у вас аллергия на шерсть, получится неприятная ситуация.

Не ожидайте от своих посетителей слишком многого. Некоторые хосты рассчитывают, что за ночлег им и споют, и станцуют, и сыграют на бубне, еще и привезут корзинку бабушкиных гостинцев. Помните крылатую фразу: «Делай добро и бросай его в воду».

Если вы искренне хотите помочь бюджетным туристам, и не ожидаете от них ничего, кроме приятной беседы и обмена интересными сведениями о культуре своего народа, CouchSurfing вам понравится. Если же предпринимательская жилка требует нажиться на гостях, лучше опубликовать объявление о дешевом, но платном ночлеге на другом сервисе.

10 негласных правил хорошего каучсерфера



Не занимайтесь копипастом. Никому не нравится получать однотипные сообщения, явно написанные под копирку. Если для вашего путешествия подходят предложения сразу 2-3 хостов, напишите каждому отдельный текст. Обязательно укажите, почему вы хотите остановиться именно у него. Будьте вежливы и не забывайте здороваться.

Не надоедайте просьбами. По правилам каучсерфинга, хост должен предоставить гостю только место под крышей. Просьба встретить вас в аэропорту, накормить обедом, показать городские достопримечательности уже будет наглостью. Если хост захочет что-то сделать для вас, он обязательно проявит инициативу. Поэтому не бросайте щекотливые намеки, а довольствуйтесь бесплатным приютом.

Хост — тоже человек. Не нужно грузить его бесконечными рассказами о себе, своей стране, обсуждать темы, интересные только вам. Лучше узнать перед поездкой несколько фактов о родной стране принимающего и удивить его своим животрепещущим интересом. Искренне интересуйтесь мнением, желаниями хоста, и тогда и ваши «хотелки» не останутся без внимания.

Проявите два качества — щедрость и скромность. Даже если хост предлагает пользоваться его продуктами без лимита, стремится заплатить за вас во время совместной прогулки или горит желанием подарить каждую понравившуюся вам вещь из собственной коллекции, знайте меру. Обязательно захватите с собой продукты, которые вы положите в холодильник.

Идеальный вариант — приготовить какое-то национальное блюдо, продемонстрировав свой кулинарный талант и познакомив гостеприимного человека со своими обычаями. Если хост оплатил ваш билет в театр, приобретите в ответ пригласительные на популярный фестиваль.

Фото с сайта itravel.school

Не задерживайтесь надолго. Идеальным промежутком времени для ночевки по системе каучсерфинга считаются 2-3 дня. За это время вы успеете как следует изучить город, а заодно поближе познакомиться с гостеприимным хозяином, но не надоесть друг другу. Если вы планируете длительную поездку, лучше рассмотреть вариант платного жилья. Даже если человек по доброте душевной пустит вас в дом на неделю, под конец такого знакомства вряд ли у вас останутся хорошие впечатления друг о друге.

Проявляйте инициативу. Если хост находится дома и не занят своими делами, почему бы не предложить ему совместный досуг? Выберите вариант, при котором хозяину не придется чувствовать себя бесплатным гидом. Это может быть поход в кино, прогулка по парку или банальный ужин за бокалом вкусного вина. Главное — делайте это из искренних побуждений, а не из желания сэкономить на экскурсоводе.

Рассказывайте. Каучсерфинг придуман не только для взаимовыручки и экономии денег, но и для обмена опытом и впечатлениями. Расскажите хосту необычные факты, разные интересности о своей стране. Поделитесь обычаями народа, смешными историями, забавными случаями. Можно взять с собой местные журналы, книги на родном языке, подготовить разнообразный плейлист или научить нового друга паре фраз на русском.

Будьте толерантны. Избегайте обсуждений животрепещущих, опасных тем: наркотиков, веры, религии, политики, сексуальной ориентации, кулинарных привычек. Не забывайте, что обычаи и устои разных народов могут в корне отличаться друг от друга. Если хост из Таиланда предложит вам ужин из тритонов, можно вежливо отказаться, а не закатывать глаза и изображать испуг. Вас приютили неформалы, веганы, кришнаиты? Уважайте их мнение, и не навязывайте свое.

Не причиняйте неудобств. Заранее уточните подходящее хозяину дома время заезда и выезда. Возьмите с собой предметы личной гигиены, домашнюю одежду, продуктовый запас, портативное зарядное устройство, походный набор туриста. Постарайтесь подстроить свой туристический маршрут под привычный график хоста. В идеале покидать дом и возвращаться в него нужно в одно время с принимающей стороной.

Уточняйте непонятные моменты. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», говорят в народе. Спрашивайте, как пользоваться бытовой техникой, куда девать использованные салфетки, что можно трогать, а чего стоит сторониться. Выясните, можно ли брать посуду, предметы интерьера, средства гигиены. Лучше переспросить и быть уверенным в своих действиях, чем случайно насолить хосту и оставить неприятный осадок.

В заключение



Каучсерфинг прекрасен, если здраво оценивать его возможности. Воспринимайте его как вариант бюджетного отдыха и взаимовыручки, а не как способ провести время с комфортом без финансовых потерь. Будьте готовы к неожиданностям: например, при посещении ряда африканских стран стоит ожидать, что вместо привычной кровати вам предложат спальный мешок без подушек. Не все хосты держат дом в идеальной чистоте, да и питание гостеприимных хозяев может вас поразить.

Если вы понимаете, что каучсерфинг — это своеобразная рулетка, и не сильно заморачиваетесь в плане места ночлега, будьте готовы к ярким и бюджетным приключениям!

