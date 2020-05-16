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МГУ пообещал принимать украинских абитуриентов, несмотря на санкции

09:51 16.05.2020
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова продолжит обучать студентов и принимать абитуриентов с Украины, несмотря на санкции украинских властей.

Абитуриентов пригласили на виртуальный день открытых дверей, который пройдет 31 мая, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ограничительные меры на три года к ряду российских компаний и учреждений, в том числе к МГУ. Всего в списке несколько десятков учреждений.

Среди мер – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Темы: Отношения России и Украины, Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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16.05.2020, 18:52
Гость: Евгений В

Это настоящее ханжество, после чего плюют на Россию, которая потеряла свое лицо, свою гордость и даже собственное уважение к себе. Всегда должен быть адекватный ответ. Ельцин сдал Украину вместе с Крымом, ему поставили мемориал. Значит действия Ельцина его приемник принял и оценил. Ну и не лезь больше туда не унижай Россию. Тоже самое с Польшей, Чехословакией, Прибалтикой. Не лезь туда со своим мнением. У них своя жизнь, совершенно другая. С Сирией как будет, посмотрим лет через 10, как они отблагодарят Россию большой вопрос.
16.05.2020, 15:20
Гость: Иван Иваныч

Должны учиться, но только после собеседования о лояльности. Кастрюль отсеивать. В военные вузы только сторонников Новороссии и детей из ЛДНР. Простой пример. На днях в Харзызске( ДНР) мерзавцы осквернили памятник со словом ПОБЕДА, отломав часть букв. Вандалами оказались студенты, которые учатся на украинской стороне. Их уже превратили в животных, без памяти и истории.
16.05.2020, 15:13
Гость: Иван Иваныч

Толку то. Рассеялись по мелким вузам Европы и Америки, образование которых не даёт и десятой части нашего физтеха, или института теплотехники. И когда наступит время что-то создавать ( а оно наступит после полного уничтожения бандеровцев), то делать это будет некому.
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