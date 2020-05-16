МГУ пообещал принимать украинских абитуриентов, несмотря на санкции

09:51

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова продолжит обучать студентов и принимать абитуриентов с Украины, несмотря на санкции украинских властей.

Абитуриентов пригласили на виртуальный день открытых дверей, который пройдет 31 мая, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ограничительные меры на три года к ряду российских компаний и учреждений, в том числе к МГУ. Всего в списке несколько десятков учреждений.

Среди мер – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.