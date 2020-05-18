Минтруда планирует снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

07:41

В 2021 году может быть снижена месячная сумма накопительной пенсии россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект, разработанный Минтруда РФ.

Согласно документу «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год», срок расчета выплаты накопительной части пенсии увеличится до 264 месяцев или до 22 лет (ранее он составлял 258 месяцев). Таким образом вся сумма накоплений, которую россияне смогут получать по достижению пенсионного возраста, будет делиться на этот период.

Отмечается, что сохранится возможность забрать накопления единовременно или же передать по наследству. Для этого будет необходимо подать соответствующие заявления.

Однако, единовременная выплата накопительной части производится при соответствии ряду критериев. Во-первых, достижение пенсионного возраста, во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше пяти процентов от назначенной гражданину страховой пенсии.

При этом на размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. «Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», - отметили в ведомстве.