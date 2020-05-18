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Путин потребовал от кабмина оказать помощь Дагестану в борьбе с COVID-19

16:10 18.05.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин потребовал от федеральных министерств оказать необходимую дополнительную помощь Дагестану для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поручил Минздраву России подготовить план «по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации» и оказать посильную помощь, включая тест-системы, медикаменты и оборудование для клиник.

В свою очередь, от МЧС Путин требует начать масштабную санитарную обработку общественных мест в регионе, а от оборонного ведомства— приступить к возведению медцентра в Дагестане. Как пояснил глава государства, непростая ситуация с COVID-19 в Дагестане вызвана тем, что местные жители занимаются самолечением и поздно обращаются к профессиональным медикам.

Президент также отметил, что праздник Ураза-Байрам мусульманам следует отметить дома.

«Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями», — подчеркнул Путин.

В Дагестане ситуация с коронавирусом одна из наиболее тяжелых в стране. Только по официальной статистике, в регионе диагностирован COVID-19 у 3460 человек, скончались 29 жителей. Республика занимает пятое место по распространенности коронавируса среди всех субъектов России.

По информации Минздрава Дагестана, с начала пандемии еще около 700 человек умерли от внебольничной пневмонии.

Темы: Коронавирус, Дагестан, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.05.2020, 18:02
Гость: чинделе

По цифрам. Это вместе с рабами или нет?
18.05.2020, 17:54
Гость: Енто

фото а6нуллённого напоминает мне стааарую картину "Ленин в Смольном пишет апрельские тезисы"
18.05.2020, 17:42
Гость: Юрий СПб

Помогут ПЧЁЛЫ!--пяток пчёл на спину, и вирус сдохнет.
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