Вузы сами определят порядок проведения дополнительных экзаменов

16:19

Российские вузы будут сами определять порядок и форму проведения дополнительных вступительных испытаний исходя из текущей эпидемиологической обстановки в данном конкретном регионе.

Согласно постановлению Минобрнауки, дополнительные экзамены должны проходить с использованием дистанционных технологий. Вузы же сами должны разработать систему идентификации личности абитуриента. Все требования и особенности процедуры должны разъясняться поступающим.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса выпускники будут сдавать Единый государственный экзамен в случае поступления в вуз по необходимым для выбранного вуза предметам. При этом сроки сдачи ЕГЭ будут перенесены на более поздний период.

Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать госэкзамен не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года.