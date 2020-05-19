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Вузы сами определят порядок проведения дополнительных экзаменов

16:19 19.05.2020
Абитуриенты МГУ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Российские вузы будут сами определять порядок и форму проведения дополнительных вступительных испытаний исходя из текущей эпидемиологической обстановки в данном конкретном регионе.

Согласно постановлению Минобрнауки, дополнительные экзамены должны проходить с использованием дистанционных технологий. Вузы же сами должны разработать систему идентификации личности абитуриента. Все требования и особенности процедуры должны разъясняться поступающим.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса выпускники будут сдавать Единый государственный экзамен в случае поступления в вуз по необходимым для выбранного вуза предметам. При этом сроки сдачи ЕГЭ будут перенесены на более поздний период. 

Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать госэкзамен не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года.

Темы: Образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 18:10
Гость: Пора вернуть

коррупцию в вузы.
19.05.2020, 18:07
Гость: Сердечник

карантин для прилежного студента не только благоприятная возможность подтянуть свои знания, но и даже сделать открытие.
но для студентов-бездарей это вырванные годы без тусовок и т.д.
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