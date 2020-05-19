В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза

17:07

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ужесточила правила захоронения умерших. До особого распоряжения родственники не смогут проститься с близкими, даже если те умерли в результате несчастного случая или насилия, сообщает «Фонтанка».

Издание опубликовало соответствующий документ. в котором говорится о необходимости «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза». Основание — «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

В справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» пояснили, что теперь закрытый гроб обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП или пьяной драке. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», — сказала оператор.