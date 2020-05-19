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В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза

17:07 19.05.2020
Фото с сайта pixabay.com

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ужесточила правила захоронения умерших. До особого распоряжения родственники не смогут проститься с близкими, даже если те умерли в результате несчастного случая или насилия, сообщает «Фонтанка».

Издание опубликовало соответствующий документ. в котором говорится о необходимости «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза». Основание — «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

В справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» пояснили, что теперь закрытый гроб обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП или пьяной драке. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», — сказала оператор.

Темы: Санкт-Петербург, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 22:48
Гость: чинделе

А этот документ дадут почитать представителям маленьких, но гордых народов, или опять только ВанькИ отдуваться будут?
Заодно предлагаю не останавливаться на похоронах,- из роддома с дитём-самостоятельно, в ЗАГС- порознь, и остальное, только онлайн.
19.05.2020, 22:26
Гость: Нет, это ты умнее китайцев

Ты видел, что китайцы уже хоронят в пластиковых мешках, но мудро молчал. Так как в это время власти РФ приказывали не паниковать, и заверяли что к нам вирус не пустят.
19.05.2020, 22:14
Гость: Инга

Врачиха не знает школьной программы. Увольнять как профессионально не состоятельную.
Ломают людей через колено. То с живыми держи дистанцию, а теперь уже и к мёртвым подходить нельзя.
Все комментарии (12)
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