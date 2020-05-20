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Патрушев заявил о коррупции среди исполнителей нацпроектов

15:34 20.05.2020
Николай Патрушев. Фото с сайта wikimedia.org
Николай Патрушев. Фото с сайта wikimedia.org
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При исполнении нацпроектов происходят повсеместные нарушения и повальная коррупция. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его слова приводит РИА «Новости».

«Основная масса правонарушений связана с коррупционными проявлениями, несоблюдением порядка организации госзакупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей», - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза обратил внимание на частое завышение стоимости товаров, работ и услуг. По его словам, участники тендеров пользуются такими инструментами манипуляции, как необоснованные жалобы в надзорные органы. Как итог сроки закупки значительно увеличиваются либо она вообще срывается.

В качестве примера Патрушев привел национальные проекты «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Здравоохранение».

По данным чиновника, только в одном Приволжском округе в 2019 году контрольные органы обнаружили 49 нарушений и смогли предотвратить ущерб на сумму 7,5 миллиарда рублей. Как подчеркнул Патрушев, к концу первого квартала 2020 года уже зафиксировано 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений российского законодательства.

По словам Патрушева, необходимо на всех уровнях повысить координацию и эффективность работы по проведению нацпроектов. Конкретных мер противодействия секретарь Совбеза не привел.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 21:20
Гость: Ну чтож,

Удивил ты нас , Петрушев. Иди ж ты, коррупция... Новость!!!
20.05.2020, 21:01
Гость: Что-то не видно особых посадок,

дел возбуждается - да, много, а посадок почти нет. Видимо, сажают только самых тупых и борзых, остальные своевременно откупаются. Хороший бизнес!
20.05.2020, 20:59
Гость: Вот Семашко

Вот Семашко, Наркомздрав РСФСР, был племянником Плеханова.
А генерал Карбышев - младшим братом соратника Александра Ульянова.
Коррупция?
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