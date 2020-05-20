Патрушев заявил о коррупции среди исполнителей нацпроектов

15:34

При исполнении нацпроектов происходят повсеместные нарушения и повальная коррупция. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его слова приводит РИА «Новости».

«Основная масса правонарушений связана с коррупционными проявлениями, несоблюдением порядка организации госзакупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей», - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза обратил внимание на частое завышение стоимости товаров, работ и услуг. По его словам, участники тендеров пользуются такими инструментами манипуляции, как необоснованные жалобы в надзорные органы. Как итог сроки закупки значительно увеличиваются либо она вообще срывается.

В качестве примера Патрушев привел национальные проекты «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Здравоохранение».

По данным чиновника, только в одном Приволжском округе в 2019 году контрольные органы обнаружили 49 нарушений и смогли предотвратить ущерб на сумму 7,5 миллиарда рублей. Как подчеркнул Патрушев, к концу первого квартала 2020 года уже зафиксировано 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений российского законодательства.

По словам Патрушева, необходимо на всех уровнях повысить координацию и эффективность работы по проведению нацпроектов. Конкретных мер противодействия секретарь Совбеза не привел.