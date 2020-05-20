Более 200 тысяч плановых проверок компаний отменят в России в 2020 году

18:58

Из-за эпидемии COVID-19 в России в текущем году отменят более 200 тысяч плановых проверок юридических лиц и ИП. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как отметили в ведомстве, в условиях пандемии коронавируса власти ввели «беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности» в части запрета на проведение большинства проверок. Речь идет как о выездных внеплановых проверок, так и документарных.

Оставшиеся нужно будет согласовывать с прокурором.

В некоторых субъектах РФ ведомство уже обнаружило факты проведения внеплановых проверок без согласования. Необходимые представления внесены руководству ГИБДД УМВД по Ульяновской области и Госжилинспекции администрации Владимирской области. В Мордовии, Нижегородской, Самарской областях и других регионах ведомство отказало в согласовании проверок.

В понедельник, 18 мая, официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам прокурорских проверок выявлены нарушения в порядке выплат медикам, взаимодействующим с зараженными COVID-18, в более чем 10 регионах. После проведенного расследования ведомство вынесло представления об устранении нарушений главврачам больниц.