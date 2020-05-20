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Более 200 тысяч плановых проверок компаний отменят в России в 2020 году

18:58 20.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Из-за эпидемии COVID-19 в России в текущем году отменят более 200 тысяч плановых проверок юридических лиц и ИП. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как отметили в ведомстве, в условиях пандемии коронавируса власти ввели «беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности» в части запрета на проведение большинства проверок. Речь идет как о выездных внеплановых проверок, так и документарных.

Оставшиеся нужно будет согласовывать с прокурором.

В некоторых субъектах РФ ведомство уже обнаружило факты проведения внеплановых проверок без согласования. Необходимые представления внесены руководству ГИБДД УМВД по Ульяновской области и Госжилинспекции администрации Владимирской области. В Мордовии, Нижегородской, Самарской областях и других регионах ведомство отказало в согласовании проверок.

В понедельник, 18 мая, официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что по итогам прокурорских проверок выявлены нарушения в порядке выплат медикам, взаимодействующим с зараженными COVID-18, в более чем 10 регионах. После проведенного расследования ведомство вынесло представления об устранении нарушений главврачам больниц.

Темы: Коронавирус, Бизнес и предпринимательство в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 22:32
Гость: Ещё и наградить орденами !

Эти загульные кампашки успешно завезли из-за границы вирус. Славно поработали!
20.05.2020, 21:10
Гость: майк

Учитывая, что сбер не дает распечатку от кого поступила сумма, а придется вспомнить за 5 лет, чистая подстава
20.05.2020, 20:49
Гость: Взятки

будут перечислять онлайн.
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