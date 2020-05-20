В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты

10:39

Два лестничных марша обрушились в подъезде жилого дома в городе Энгельсе Саратовской области.

Как сообщает "Интерфакс", ЧП произошло в четырехэтажном жилом доме. Лестница обрушилась со второго по четвертый этажи. В результате происшествия пострадала 38-летняя женщина. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также были госпитализированы еще двое жильцов. Они не пострадали при обрушении, но из-за состояния здоровья самостоятельно выйти из дома не могли.

Из дома были эвакуированы все жильцы, всего в четырех подъездах проживает 80 человек. Отмечается, что из аварийного подъеда людей выводили с помощью автолестницы.

По мнению специалистов МЧС, угрозы дальнейшего разрушения дома нет.

В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 человек и пять единиц техники. Прокуратура начала проверку, в ведомстве сообщили, что с 2018 года дом считается аварийным.