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В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты

10:39 20.05.2020
Обрушение лестницы в жилом доме в Энгельсе
Фото МЧС России
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Два лестничных марша обрушились в подъезде жилого дома в городе Энгельсе Саратовской области.

Как сообщает "Интерфакс", ЧП произошло в четырехэтажном жилом доме. Лестница обрушилась со второго по четвертый этажи. В результате происшествия пострадала 38-летняя женщина. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Также были госпитализированы еще двое жильцов. Они не пострадали при обрушении, но из-за состояния здоровья самостоятельно выйти из дома не могли. 

Из дома были эвакуированы все жильцы, всего в четырех подъездах проживает 80 человек. Отмечается, что из аварийного подъеда людей выводили с помощью автолестницы. 

По мнению специалистов МЧС, угрозы дальнейшего разрушения дома нет. 

В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 человек и пять единиц техники. Прокуратура начала проверку, в ведомстве сообщили, что с 2018 года дом считается аварийным.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 15:52
Гость: сергей

Ничено страшного,зато в америке госдолг большой и она скоро развалится потому,что доллар рухнет.
20.05.2020, 15:38
Гость: stalker

Если обрушиваются лестничные пролеты, то это уже не жилой дом, а труха. И жить в нем нельзя.
20.05.2020, 15:19
Гость: ABCD

"в ведомстве сообщили, что с 2018 года дом считается аварийным."
Тут пора бы уже знать, в РФ дом может или не может считаться аварийным вовсе не по его физическому состоянию, а как захочет чиновник, который если решит, что разваливающееся на глазах строение "годно", то никакая сила не заставит его изменить это решение.
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